南非柑橘種植業者表示，由於該國與歐盟因進口規定發生爭議，讓數百萬箱柳橙滯留在歐洲港口的貨櫃中放著爛。業者表示，歐盟的新要求為他們帶來很大的壓力，而南非政府訴諸世界貿易組織（WTO），以期解決這個問題。

據《歐洲新聞網》（EuroNews）8日報導，南非是僅次於西班牙的世界第二大新鮮柑橘出口國，上個月向WTO投訴，先前歐盟引入了有關新植物和健康安全要求的規定，但柑橘種植戶直呼，這威脅到他們的生計。

南非柑橘種植者協會（CGA）說，由於歐盟這些新措施7月生效，而船隻已經出發，在海上運送數百個裝滿南非柑橘的貨櫃前往歐洲，導致它們在抵達時被扣留。

CGA執行長查維克（Justin Chadwick）透過電話告訴媒體，這是一場徹底的災難。「此時此刻人們正擔心糧食安全問題（糧食供應不足），而品質極佳，又安全的食物卻這樣在那裡放著壞。」

Why the Issue of South African Citrus Not Getting into the EU? Listen to Justin Chadwick of the Citrus Growers Association on https://t.co/SGU0ZAMtGr. Thurs 4th Aug 15:00hrs BST. CLICK LINK - https://t.co/R1TWbvxB2U @justchad_cga @Freshfel pic.twitter.com/axdTAWJ7ka — BeanstalkGlobal (@beanstlkglobal) August 3, 2022

歐盟新的規範旨在遏止名為偽蘋果蠹蛾（False Codling Moth）可能傳播，這是一種原產於撒哈拉以南的非洲害蟲，以柳丁和葡萄柚等水果為食。

新措施要求南非農民對所有前往歐洲的柑橘進行極端冷處理，並將水果保持在攝氏2度，或更低的溫度下25天。但CGA表示，這項措施沒有必要，因為該國已經具備了針對該物種蟲害的預防辦法。南非在世貿組織的投訴中認為，歐盟的要求「不夠科學，限制性大於必要性」，而且是帶有「歧視性的」。

業者說，這一要求給已經陷入困境的行業雪上加霜，近100年歷史的Sundays River Citrus農場負責人德瓦爾（Hannes de Waal）說，「這將增加很多成本，而且世界上也不是每個種植業者都負擔得起的。」，該公司表示，收入已經受到飛漲的航運費和化肥成本擠壓，自新冠肺炎爆發以來，運費飆升，烏俄戰爭導致化肥價格飆升，因為俄羅斯是世界上最大的生產國之一。

據CGA稱，歐洲是南非將近20億美元（近新台幣600億元）柑橘種植業的最大市場，佔所有出口的37%。新規則頒布在南非柳橙的盛產期，在南半球的冬天，當時出口業務如火如荼，查維克說，這讓業者能夠適應的時間實在太短了。南非政府正在WTO努力為符合歐盟標準與歐盟展開協商，但是價值約6.05億蘭特（近新台幣10.8億元）數百個貨櫃合計320萬箱柑橘依然可能會被銷燬。

Millions of boxes of oranges are spoiling in containers stranded at European ports as South Africa and the European Union lock horns in a dispute over import rules, citrus growers have said. | @Fin24 https://t.co/ztkkNHoe9O — News24 (@News24) August 7, 2022

Who eats the most citrus fruits in Europe? You might've guessed Spain, Portugal, and Italy on top but the biggest citrus lovers come from Belgium! Source: https://t.co/lHRBYiZuMr pic.twitter.com/ZaQP1jsKwp — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) December 10, 2021

現在全案正於世貿組織調解中的爭議，雙方有60天的時間談判解決方案，如果做不到這一點，南非可以要求由專家小組決定此事。

歐盟執委會發言人在一份公告中表示，歐盟植物和健康安全標準的目標是保護歐盟領土免受對農業和環境的潛在重大影響，也包含這種害蟲在歐盟中擴散。