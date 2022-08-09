紡織股股王儒鴻(1476)今舉行法說會，儒鴻董事長洪鎮海表示，下半年的毛利率向上不會往下，至於訂單能見度，由於客戶縮短採購時間，一季會有2~3次的追單，使公司必需機動調整產能。以前客戶的Forecast在8~9成，而現在只有6成左右。儒鴻分散客戶政策，為競爭優勢，該策略會維持。

儒鴻第二季稅後盈餘20.37億元，季增13.8%、年增33.6%，EPS為7.42元，續創單季新高，上半年稅後盈餘38.28億元，年增32.8%，EPS為13.95元，也是同期新高。今年第二季因新台幣貶值，匯兌收益達2.8億元；而上半年合計匯兌收益則有4.7億元。

儒鴻第二季營收112.15億元，季增10.2%、年增14.6%；毛利率28%，季增1.2個百分點、年增0.1個百分點；營益率20.6%，季增0.9個百分點、年增0.6個百分點，營業費用率7.4%。儒鴻第二季在營收規模放大、產品組合較佳、平均單價 (ASP) 提升等多重因素下，毛利率也較首季回升，推升獲利表現。

上半年來看，儒鴻營收來到213.9億元，年增18.8%、毛利率27.4%，年減0.9個百分點、營益率20.2%，年增0.1個百分點，營業費用率為7.21%。今年上半年營收合計213.9億元，其中針織布為78.8億元，占比37%；成衣營收為135億元，占比為63%。今年上半年針織布的營收占比較去年同期增加。上半年品牌營收占比約72%，而通路營收占比約28%。

針織布因客戶對中高端產品需求增加，使儒鴻自109年第二季起，針織布營收逐季增加。7月針織布單月營收15.56億元，再創歷史單月新高。目前布的稼動率為滿載。

在應收帳款方面，儒鴻上半年為47億元；存貨上半年為34億元，表現均呈現穩健。