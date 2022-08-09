原相(3227)今(9)日舉辦法人說明會，對於半導體業界最憂心的庫存問題，原相表示，目前庫存週轉天數確實偏高，但原相的庫存都傾向銷售保握度比較高的品項，故不至於有大太問題，目前市場何時反轉還看不清楚，預估至少需要2個季度調整。

針對庫存問題，原相第二季存貨金額落在10.4億元，相較第一季9.58億元增加，羅美煒表示，這兩年產能比較緊，所以備的庫存比較多，故第二季庫存週轉天數偏高、落在130幾天，正常庫存天數應該落在70~90天，只是原相的庫存都傾向銷售保握度比較高的品項，所以不至於有大太問題，應該可以慢慢消化，當然，若有需要也會提列背景損失。

原相7月營收4.48億元，月衰退7.4%、年衰退46.5%，羅美煒表示，整個第三季消費型電子市場都是下滑的，目前看到8月、9月狀況還是不好，假設市場狀況沒有改善，不排除8月、9月營收會比7月再下修。

至於產業狀況何時見底回升，羅美煒認為，現在還看不清楚，至少需要2個季度調整，現觀察年底的銷售旺季是否可以幫助庫存消化，此將有利於明年第一季回到正常狀況。

產品價格上，羅美煒表示，之前為反映晶圓封測成本上漲也針對產品調漲價格，目前沒有看到成本端有調降價格，這部分會持續和客戶溝通，目前看到第三季的價格還算穩定。

原相在3月底宣布出售旗下TWS晶片廠予聯發科(2454)旗下達發科技，處分利益約7億元、在7月入帳，會照一定比例提供員工分紅，並扣除稅後淨利的所得稅支出。

另外，原相目前尚無庫藏股計畫，但會持續注意股價部分。