自2021年至今全世界已經有超過10個品牌廠商推出Micro LED穿透式AR智慧眼鏡概念機，並且相關供應廠商紛紛精進Micro LED技術及加速擴廠，以因應後續的量產規劃，TrendForce預估至2026年Micro LED穿透式AR智慧眼鏡晶片產值約為3830萬美元，2023~2026年Micro LED晶片的年複合成長率約為704%。

根據TrendForce最新研究報告「TrendForce 2022 Micro LED自發光顯示器成本與趨勢分析報告」，在穿透式AR智慧眼鏡微型顯示器方面，Micro LED光引擎特性表現在亮度、對比度、反應性上優於Micro OLED，非常適合在戶外環境的應用。預估至2026年Micro LED穿透式AR智慧眼鏡晶片產值約為3830萬美元，2023~2026年Micro LED晶片的年複合成長率約為704%。

但現狀Micro LED穿透式AR智慧眼鏡發展上遇到的困境，主要來自於光波導技術、光引擎技術、電池蓄電量問題及影像傳輸等問題，由於穿透式智慧眼鏡在戶外使用時，需要高解析度及高亮度的規格，因此Micro LED是光引擎的首選，現狀Micro LED光引擎技術尚未成熟，紅光的外部量子效率過低，全彩化微型顯示器的問題相繼產生，再加上微型顯示器尺寸太小時，造成視場角(FOV)過小影響觀看視野，若以光波導的光學設計方式，又因光學效率不到1%，入射光須提供更高的亮度才能滿足微型顯示器戶外使用的規格，而穿透式智慧眼鏡需長時間的穿戴，因此電池的使用壽命及大小，直接影響產品外觀設計，另外如何結合感測器將影像資料傳輸及處理也是一大問題。

TrendForce將於今年9月13日藉由Micro LED Forum 2022研討會，來揭露目前各家廠商發展穿透式AR智慧眼鏡的技術進展，在眾多的技術領域中以光學及光引擎為發展重心，在光學領域方面，TrendForce邀請到Kura Technologies分享8K解析度及FOV 150的Micro LED穿透式AR智慧眼鏡，有別於其他業者現狀僅能達到1080P及FOV 50的規格，另外ams-OSRAM解析穿透式AR智慧眼鏡的市場劃分、應用標準和技術挑戰，並且探討Micro LED微投影顯示與LBS雷射光束掃描顯示技術的差異化比較。

在光引擎領域方面，則有近年來積極發展Micro LED穿透式AR智慧眼鏡光引擎的JBD，JBD在2022年宣布大規模投資建廠計畫及與多家光波導廠商建立長時期的策略合作協議，並且取得重大的技術突破，達成50萬尼特超高亮度紅光的Micro LED晶片，為穿透式AR智慧眼鏡注入一股新的力量。而來自英國專注AR應用的Micro LED晶片廠商Porotech，分享開發新型多孔GaN半導體材料技術，利用此技術完成開發可提升外部量子效率(EQE)的Micro LED紅光晶片，以解決穿透式AR智慧眼鏡全彩化的光源問題。

TrendForce表示，隨著Micro LED光引擎及光學技術不斷的進步與品牌新產品布局下，將有機會加速Micro LED穿透式AR智慧眼鏡商品化產品的誕生，待技術與成本到位時，未來將有機會由軍用、醫療、航空、工業等應用領域擴展至商業用及消費性全面性應用的領域。