傳藝金曲獎今（9）日下午揭曉入圍名單，其中戲劇類特別獎得主由楊麗花獲得，評審團肯定她可說是見證了台灣歌仔戲的發展史，同時也是台灣歌仔戲的代名詞

楊麗花出身戲班，自幼耳濡目染，13歲起正式展開歌仔戲生涯，經歷廣播歌仔戲、台語電影、電視歌仔戲及劇場演出。評審意見指出，楊麗花的唱腔鏗鏘有力，扮相俊美，演技細膩入微，魅力四射。從聲音到扮相，讓傳統戲曲成為一種流行文化，也讓不同世代的民眾透過不同媒介愛上歌仔戲。見證了台灣歌仔戲的發展史，楊麗花三個字更是台灣歌仔戲的代名詞。

其他完整如為名單如列：

第33屆傳藝金曲獎入圍名單

特別獎得主

出版類特別獎──財團法人台南市奇美文化基金會

戲曲表演類特別獎──楊麗花

出版類──專輯獎

（專輯名稱∕入圍者）

最佳傳統音樂專輯獎入圍

大武鄉Paywan歌謠採集∕馬雅音樂有限公司

世外桃園∕財團法人桃園市文化基金會

位土地來的歌聲∕微笑唸歌團

和諧．鳴響∕繆斯藝術文化有限公司

陳家崑《風》二胡演奏專輯∕大悅文化事業有限公司

最佳藝術音樂專輯獎入圍

巴洛克．歌劇．舞蹈∕福爾摩沙巴洛克古樂團

文以莊 神的使女∕財團法人奇美博物館基金會

來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷∕國家交響樂團

森。木管《十年》∕風潮音樂國際股份有限公司

樂讀普希金∕聯經出版事業股份有限公司

親愛主，牽我手∕福爾摩沙合唱團

最佳跨界音樂專輯獎入圍

白日放歌∕李欣芸音樂製作有限公司

印象．臺灣∕巴洛克獨奏家樂團

東西顰笑2──李志純近代東西交匯室內樂作品語錄二∕財團法人台灣基督長老教會鳳山教會

拾光。電影故事∕李欣芸音樂製作有限公司

嬗∕三個人

最佳傳統表演藝術影音出版獎入圍

2021金鷹閣電視木偶劇團《蒼狼血印》∕金鷹閣電視木偶劇團

天上‧人間‧桃花源∕榮興工作坊

越嶺～聆聽布農的音樂故事∕吉隆有線電視股份有限公司

夢斷黑水溝∕薪傳歌仔戲劇團

出版類──個人獎

最佳作曲獎入圍

（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）

王怡雯∕客家幻想曲∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷

任重∕《夜炫》雙二胡協奏曲∕世外桃園

李元貞∕美濃之道∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷

李哲藝∕臺灣眼世界心──環球遊記∕臺灣眼世界心──環球遊記

林京美∕嘹聲長吟∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷

郭靖沐∕鴨三聊聊∕嬗

最佳作詞獎入圍

（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）

陳高志∕彼岸花開時∕白日放歌

陳高志∕相約十五暝∕白日放歌

游源鏗∕臺灣眼世界心──環球遊記∕臺灣眼世界心──環球遊記

楊秀卿∕現代勸世歌∕位土地來的歌聲

葉薇心∕有祢∕愛不罕見

最佳編曲獎入圍

（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）

安德石∕Spanish Suite西班牙組曲∕笛蝶故事

官大為∕夜來香∕森。木管《十年》

陳一涵∕哭嫁∕白日放歌

陳士惠∕如絮的回憶∕新亞室內樂協會《情繫心憶》紐約音樂會

蔡昱姍∕親愛主，牽我手∕親愛主，牽我手

最佳專輯製作人獎入圍

（入圍者名稱∕專輯名稱）

Benjamin Dreßler∕文以莊 神的使女

安德石∕笛蝶故事

呂紹嘉、尤子澤∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷

焦元溥∕樂讀普希金

歐聰陽、李哲藝、蔡珮漪∕臺灣眼世界心──環球遊記

最佳演奏獎入圍

（入圍者名稱∕專輯名稱）

Mendelssohnorchester Leipzig（萊比錫孟德爾頌管弦樂團）∕文以莊 神的使女

安德石∕笛蝶故事

呂紹嘉∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷

國家交響樂團∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷

蘇顯達∕拾光。電影故事

最佳演唱獎入圍

（入圍者名稱∕專輯名稱）

文以莊∕文以莊 神的使女

來吉塔山之歌古謠傳唱∕2021驚嘆樂舞──臺灣原住民樂舞饗宴

游源鏗∕臺灣眼世界心──環球遊記

楊秀卿∕位土地來的歌聲

福爾摩沙合唱團∕親愛主，牽我手

最佳錄音獎入圍

（入圍者名稱∕專輯名稱）

尤子澤∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷

王昭惠∕嬗

林孝親、林思妤、林佳興∕笛蝶故事

孫紹庭∕新亞室內樂協會《情繫心憶》紐約音樂會

饒瑞舜∕森。木管《十年》

戲曲表演類

最佳年度作品獎入圍

（入圍劇目∕入圍劇團）

2021天鵝宴∕唐美雲歌仔戲團

王爺飯∕真快樂掌中劇團

左伯桃∕國立臺灣戲曲學院

望鄉之夜∕薪傳歌仔戲劇團

當時月有淚∕一心戲劇團

最佳編劇獎入圍

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

姜富琴、柯世宏∕王爺飯∕真快樂掌中劇團

柳美和、王友輝∕阿婆蘭Aphrodite∕財團法人文化臺灣基金會

陳勝國∕韓湘子∕明華園戲劇團

廖瓊枝、何恃東、王友輝∕望鄉之夜∕薪傳歌仔戲劇團

趙雪君∕當時月有淚∕一心戲劇團

最佳導演獎入圍

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

李小平、殷青群∕《船愛》主燈，是一場戲。虛實光影歌仔音樂劇∕財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

李易修∕當時月有淚∕一心戲劇團

柯世宏∕掰∕真快樂掌中劇團

曹復永∕左伯桃∕國立臺灣戲曲學院

薛美華∕王爺飯∕真快樂掌中劇團

最佳音樂設計獎入圍

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

周以謙、朱雲嵩∕阿婆蘭Aphrodite∕財團法人文化臺灣基金會

姜建興∕王爺飯∕真快樂掌中劇團

陳孟亮∕當時月有淚∕一心戲劇團

鄭榮興∕天上‧人間‧桃花源∕榮興客家採茶劇團

鄭榮興∕花囤女∕榮興客家採茶劇團

最佳青年演員獎入圍

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

王璽傑∕左伯桃∕國立臺灣戲曲學院

江亭瑩∕望鄉之夜∕薪傳歌仔戲劇團

凌嘉臨∕狐仙∕國光劇團

陳昭薇∕香纏∕阮劇團

楊瑞宇∕傳奇風雅．伍∕當代傳奇劇場

最佳演員獎入圍

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

小咪∕2021天鵝宴∕唐美雲歌仔戲團

李家德∕伐子都∕國光劇團

唐美雲∕2021天鵝宴∕唐美雲歌仔戲團

張德天∕左伯桃∕國立臺灣戲曲學院

陳芝后∕花囤女∕榮興客家採茶劇團

最佳偶戲主演獎入圍

（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）

林政興∕穆桂英之降龍木∕昇平五洲園

柯世宏∕王爺飯∕真快樂掌中劇團

洪啟文∕魚藏劍∕全西園掌中劇團

郭建甫∕崖山恨∕不貳偶劇

陳皇寶∕蒼狼血印∕金鷹閣電視木偶劇團