傳藝金曲獎今（9）日下午揭曉入圍名單，其中戲劇類特別獎得主由楊麗花獲得，評審團肯定她可說是見證了台灣歌仔戲的發展史，同時也是台灣歌仔戲的代名詞
楊麗花出身戲班，自幼耳濡目染，13歲起正式展開歌仔戲生涯，經歷廣播歌仔戲、台語電影、電視歌仔戲及劇場演出。評審意見指出，楊麗花的唱腔鏗鏘有力，扮相俊美，演技細膩入微，魅力四射。從聲音到扮相，讓傳統戲曲成為一種流行文化，也讓不同世代的民眾透過不同媒介愛上歌仔戲。見證了台灣歌仔戲的發展史，楊麗花三個字更是台灣歌仔戲的代名詞。
其他完整如為名單如列：
第33屆傳藝金曲獎入圍名單
特別獎得主
出版類特別獎──財團法人台南市奇美文化基金會
戲曲表演類特別獎──楊麗花
出版類──專輯獎
（專輯名稱∕入圍者）
最佳傳統音樂專輯獎入圍
大武鄉Paywan歌謠採集∕馬雅音樂有限公司
世外桃園∕財團法人桃園市文化基金會
位土地來的歌聲∕微笑唸歌團
和諧．鳴響∕繆斯藝術文化有限公司
陳家崑《風》二胡演奏專輯∕大悅文化事業有限公司
最佳藝術音樂專輯獎入圍
巴洛克．歌劇．舞蹈∕福爾摩沙巴洛克古樂團
文以莊 神的使女∕財團法人奇美博物館基金會
來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷∕國家交響樂團
森。木管《十年》∕風潮音樂國際股份有限公司
樂讀普希金∕聯經出版事業股份有限公司
親愛主，牽我手∕福爾摩沙合唱團
最佳跨界音樂專輯獎入圍
白日放歌∕李欣芸音樂製作有限公司
印象．臺灣∕巴洛克獨奏家樂團
東西顰笑2──李志純近代東西交匯室內樂作品語錄二∕財團法人台灣基督長老教會鳳山教會
拾光。電影故事∕李欣芸音樂製作有限公司
嬗∕三個人
最佳傳統表演藝術影音出版獎入圍
2021金鷹閣電視木偶劇團《蒼狼血印》∕金鷹閣電視木偶劇團
天上‧人間‧桃花源∕榮興工作坊
越嶺～聆聽布農的音樂故事∕吉隆有線電視股份有限公司
夢斷黑水溝∕薪傳歌仔戲劇團
出版類──個人獎
最佳作曲獎入圍
（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）
王怡雯∕客家幻想曲∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷
任重∕《夜炫》雙二胡協奏曲∕世外桃園
李元貞∕美濃之道∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷
李哲藝∕臺灣眼世界心──環球遊記∕臺灣眼世界心──環球遊記
林京美∕嘹聲長吟∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷
郭靖沐∕鴨三聊聊∕嬗
最佳作詞獎入圍
（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）
陳高志∕彼岸花開時∕白日放歌
陳高志∕相約十五暝∕白日放歌
游源鏗∕臺灣眼世界心──環球遊記∕臺灣眼世界心──環球遊記
楊秀卿∕現代勸世歌∕位土地來的歌聲
葉薇心∕有祢∕愛不罕見
最佳編曲獎入圍
（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）
安德石∕Spanish Suite西班牙組曲∕笛蝶故事
官大為∕夜來香∕森。木管《十年》
陳一涵∕哭嫁∕白日放歌
陳士惠∕如絮的回憶∕新亞室內樂協會《情繫心憶》紐約音樂會
蔡昱姍∕親愛主，牽我手∕親愛主，牽我手
最佳專輯製作人獎入圍
（入圍者名稱∕專輯名稱）
Benjamin Dreßler∕文以莊 神的使女
安德石∕笛蝶故事
呂紹嘉、尤子澤∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷
焦元溥∕樂讀普希金
歐聰陽、李哲藝、蔡珮漪∕臺灣眼世界心──環球遊記
最佳演奏獎入圍
（入圍者名稱∕專輯名稱）
Mendelssohnorchester Leipzig（萊比錫孟德爾頌管弦樂團）∕文以莊 神的使女
安德石∕笛蝶故事
呂紹嘉∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷
國家交響樂團∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷
蘇顯達∕拾光。電影故事
最佳演唱獎入圍
（入圍者名稱∕專輯名稱）
文以莊∕文以莊 神的使女
來吉塔山之歌古謠傳唱∕2021驚嘆樂舞──臺灣原住民樂舞饗宴
游源鏗∕臺灣眼世界心──環球遊記
楊秀卿∕位土地來的歌聲
福爾摩沙合唱團∕親愛主，牽我手
最佳錄音獎入圍
（入圍者名稱∕專輯名稱）
尤子澤∕來自臺灣──呂紹嘉的原鄉情懷
王昭惠∕嬗
林孝親、林思妤、林佳興∕笛蝶故事
孫紹庭∕新亞室內樂協會《情繫心憶》紐約音樂會
饒瑞舜∕森。木管《十年》
戲曲表演類
最佳年度作品獎入圍
（入圍劇目∕入圍劇團）
2021天鵝宴∕唐美雲歌仔戲團
王爺飯∕真快樂掌中劇團
左伯桃∕國立臺灣戲曲學院
望鄉之夜∕薪傳歌仔戲劇團
當時月有淚∕一心戲劇團
最佳編劇獎入圍
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
姜富琴、柯世宏∕王爺飯∕真快樂掌中劇團
柳美和、王友輝∕阿婆蘭Aphrodite∕財團法人文化臺灣基金會
陳勝國∕韓湘子∕明華園戲劇團
廖瓊枝、何恃東、王友輝∕望鄉之夜∕薪傳歌仔戲劇團
趙雪君∕當時月有淚∕一心戲劇團
最佳導演獎入圍
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
李小平、殷青群∕《船愛》主燈，是一場戲。虛實光影歌仔音樂劇∕財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
李易修∕當時月有淚∕一心戲劇團
柯世宏∕掰∕真快樂掌中劇團
曹復永∕左伯桃∕國立臺灣戲曲學院
薛美華∕王爺飯∕真快樂掌中劇團
最佳音樂設計獎入圍
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
周以謙、朱雲嵩∕阿婆蘭Aphrodite∕財團法人文化臺灣基金會
姜建興∕王爺飯∕真快樂掌中劇團
陳孟亮∕當時月有淚∕一心戲劇團
鄭榮興∕天上‧人間‧桃花源∕榮興客家採茶劇團
鄭榮興∕花囤女∕榮興客家採茶劇團
最佳青年演員獎入圍
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
王璽傑∕左伯桃∕國立臺灣戲曲學院
江亭瑩∕望鄉之夜∕薪傳歌仔戲劇團
凌嘉臨∕狐仙∕國光劇團
陳昭薇∕香纏∕阮劇團
楊瑞宇∕傳奇風雅．伍∕當代傳奇劇場
最佳演員獎入圍
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
小咪∕2021天鵝宴∕唐美雲歌仔戲團
李家德∕伐子都∕國光劇團
唐美雲∕2021天鵝宴∕唐美雲歌仔戲團
張德天∕左伯桃∕國立臺灣戲曲學院
陳芝后∕花囤女∕榮興客家採茶劇團
最佳偶戲主演獎入圍
（入圍者名稱∕入圍劇目∕演出劇團）
林政興∕穆桂英之降龍木∕昇平五洲園
柯世宏∕王爺飯∕真快樂掌中劇團
洪啟文∕魚藏劍∕全西園掌中劇團
郭建甫∕崖山恨∕不貳偶劇
陳皇寶∕蒼狼血印∕金鷹閣電視木偶劇團
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