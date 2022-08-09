民眾黨計畫在宜蘭縣溪南、溪北地區各設立一處聯合競選總部，位於宜蘭市的溪北總部樓上，卻掛著國民黨宜蘭縣長林姿妙與縣議員林岳賢的大型帆布看板，但兩陣營彼此都不知道對方要設總部與看板，才讓人產生「這是國民黨還是民眾黨的總部？」的誤會。

民眾黨溪北總部位於宜蘭市嵐峰路與進士路口，總部預計選舉登記後舉辦成立大會，但辦公室先行布置，參選人的記者會目前還是在宜蘭市神農路的黨部舉行，不過8日總部上方卻掛起林姿妙與林岳賢的看板，大小範圍是2至4樓的牆面，氣勢簡直壓過總部。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，當初找總部地點時，溪北總部位處「三角窗」，可讓民眾清楚看到，而總部樓上是掛建商廣告，也不曉得隨建商廣告撤下後，取而代之卻是國民黨參選人的看板。

陳琬惠坦言，對方比較有本錢，且很早就已經租了，選舉布局上民眾黨也比較晚，黨部雖然有跟屋主溝通，但「這是商業行為，沒辦法。」藍綠看板掛那麼多，民眾黨欠缺財力，但重點是服務處能讓人找得到、民眾黨努力能被看見。

林岳賢說，他很早就租下這塊看板，也不曉得民眾黨會在1樓設置總部，「是無心插柳啦！」他表示，嵐峰路與進士路口人潮、車潮多，他與縣長的看板廣告效益大，他不會撤下看板換地方掛，「我們會掛到選舉結束。」他也會以平常心看待，畢竟選民所在意的還是參選人本身，以及服務做得好不好。