【LIVE直播】台大認定林智堅論文嚴重抄襲！ 張亞中痛罵民進黨毀壞校譽｜2022.08.09 @中時新聞網

台大為何認定民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲？台大社科院長、審定委員會召集人蘇宏達表示，林智堅與余正煌的兩本論文，首先摘要與結論部分有高度相似，再者高度重疊的15處，有8處逾越合理範圍，另外還有多處「同對同錯」狀況，因此認定比較晚發表論文的林智堅抄襲余正煌。

蘇宏達表示，台大在7月6日、7日接獲檢舉，有人檢舉林智堅的論文抄襲余正煌、有人檢舉余正煌抄襲林智堅、還有檢舉兩人互相抄襲。台大社科院在7月17日組成審定委員會，依規定要在2個月內、也就是9月6日前完成調查，但他們提早到現在就完成。

在審定委員會調查期間，蘇宏達發了一封信給內部同仁，指林智堅論文事件是「醜聞」，引發林智堅的律師要求蘇宏達必須迴避。不過蘇宏達表示，在國際學術界，只要被開始調查，就可以用「醜聞」來描述。

蘇宏達表示，審定委員會以檢舉人提供的資料及被檢舉人提供的資料和答覆來進行調查，其他當事人在不同地方的說法，則不在參考的範圍。

蘇宏達指出，台大透過比對軟體來比對林智堅及余正煌兩人的論文，發現相似度超過40％。審定委員會認為有必要進一步實質審查，因此之後透過逐章、逐節、逐小節、逐段的比對討論，加上請關係人到場說明，以更深入了解。審定委員會3次請林智堅、3次請陳明通2次請余正煌來說明，但只有余正煌來過1次，林智堅及陳明通都沒來過。

蘇宏達說，余正煌和林智堅的兩本論文都採用2014年新竹市長選舉的同一份民調資料，而且統計模型和分析方法也一樣。余正煌主要是研究在這場選舉中林智堅的得票基礎，林智堅則在論文中說是要研究這場選舉中第三者蔡仁堅的槓桿效應。

不過蘇宏達表示，林智堅的論文裡面幾乎沒有處理或分析蔡仁堅的槓桿效應，而是將重點放在蔡仁堅的得票基礎，這導致他的論文一開始就和余正煌的論文高度重疊，容易產生抄襲的問題。

蘇宏達指出，經過仔細比對，林智堅和余正煌兩人的論文，不管是研究對象、分析架構、圖表圖示、摘要第一章、第三章及第四章結論的前言及第一節，都有高度相似性，已構成抄襲。舉例來說，林智堅論文摘要全部有7行，跟余正煌論文摘要10行中的前7行幾乎一模一樣。

審定委員會再就兩本論文中高度重疊的15處進行比對，發現有8處相似度及重疊處已逾越合理範圍，已構成抄襲。此外，兩篇論文有許多「同對同錯」的情況，例如多處英文單字拼錯、圖表錯誤出現0等，因而確認抄襲情形存在且嚴重。

兩本論文涉及抄襲，但是誰抄誰？蘇宏達說，如果兩篇論文高度雷同，又未適當引用，那後發表者就是抄襲較早發表的人，這是國際學術界的鐵則。余正煌論文最後完成時間是2016年7月，林智堅則是2017年1月，余約早6個月完成，因此認定林智堅的論文抄襲余正煌。

林智堅曾主張兩本論文所採用的民調資料是由他提供，因此他不沒有抄襲。蘇宏達說，民調資料確實是林智堅提供，但問題在於兩本論文的文字大量重疊，且林智堅拿不出早於余正煌的手稿，也無法證明是余正煌抄襲他。