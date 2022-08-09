一名男網友開車的過程中，發現儀表板上有個很像「筋斗雲」的燈號亮起，讓他很好奇此燈號代表的意思，貼文引起網友討論，不少人腦洞大開狂猜說，這是代表能使用筋斗雲模式開車？又或者是水屁感知器？對此，內行網友則解答說，這是柴油車會有的尿素燈。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文分享，開車發現儀表板上出現一個神似「筋斗雲」的燈號，左邊有2個水滴、右邊則有3個半圓，在水滴和半圓的下面則有類似大海波浪的圖案，但不管他怎麼查都找不到這個燈號的意思，因此只好求助廣大網友替他解惑。

貼文引起網友討論，大批網友一頭霧水，大呼從沒看過這個燈號欸，因此不少人開始亂猜此燈號代表的意思，「這是有筋斗雲操作模式可選的意思？」、「告訴大家在駕駛座放水屁」、「划龍舟模式即將啟動，快準備划槳」、「筋斗雲模式（胡說八道）」、「悟空駕著筋斗雲在海浪上飛」、「水屁感知器嗎？」

內行網友公布正解說，這個長得很像是筋斗雲的燈號，其實是柴油車會有的尿素燈，而這個燈號亮起來的時候，有可能是尿素液耗盡、尿素液質量不合格或選擇性催化還原器（SCR）系統管路出現堵塞。若沒有即時補充的話，可能會增加氮氧化物的排放，減緩引擎動力輸出。「原廠手冊都有寫，尿素系統」、「柴油車，要補尿素了」、「柴油車要補尿素」、「尿素不夠了吧！」