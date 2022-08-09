TrendForce最新研究報告指出，自2021年至今全世界已經有超過10個品牌廠商推出Micro LED穿透式AR智慧眼鏡概念機，並且相關供應廠商紛紛精進Micro LED技術及加速擴廠，以因應後續的量產規劃，預估至2026年Micro LED穿透式AR智慧眼鏡晶片產值約為3830萬美元，2023~2026年Micro LED晶片的年複合成長率約為704％。

在穿透式AR智慧眼鏡微型顯示器方面，Micro LED光引擎特性表現在亮度、對比度、反應性上優於Micro OLED，適合在戶外環境的應用。

在光引擎領域方面，則有近年來積極發展Micro LED穿透式AR智慧眼鏡光引擎的JBD，JBD在2022年宣布大規模投資建廠計畫及與多家光波導廠商建立長時期的策略合作協議，並且取得重大的技術突破，達成50萬尼特超高亮度紅光的Micro LED晶片，為穿透式AR智慧眼鏡注入一股新的力量。而來自英國專注AR應用的Micro LED晶片廠商Porotech，分享開發新型多孔GaN半導體材料技術，利用此技術完成開發可提升外部量子效率（EQE）的Micro LED紅光晶片，以解決穿透式AR智慧眼鏡全彩化的光源問題。

TrendForce表示，隨著Micro LED光引擎及光學技術不斷的進步與品牌新產品布局下，將有機會加速Micro LED穿透式AR智慧眼鏡商品化產品的誕生，待技術與成本到位時，未來將有機會由軍用、醫療、航空、工業等應用領域擴展至商業用及消費性全面性應用的領域。