女星何如芸當年在事業正盛時，嫁給花蓮美侖飯店董事王敏錡，隨即為家庭毅然淡出演藝圈，不料豪門婚在16年後破局，如今離婚官司仍纏訟中，而何如芸揮別豪門媳身分後，回歸最愛的演員工作，也經常透過社群分享生活，最近驚吐被小兒子「抓姦在床」，但對象有點特別，是《我愛黑澀會》前成員勇兔(林筳諭)。

何如芸斷開豪門婚後，重返演藝圈持續接戲，也因拍攝八點檔而認識女星勇兔，兩人感情相當好，勇兔私下會喊何如芸「媽咪」，沒想到情同母女的關係，竟讓何如芸的小兒子吃醋，因此她有段時間將勇兔封鎖「避風頭」，之後才又恢復聯絡管道。

何如芸今天在臉書發文，開頭就說「勇兔的直覺是對的」，透露前幾天走在路上，勇兔剛好打來，電話剛接，小兒子就爆炸了：「這個Ruby是誰？她打給妳幹嘛？」，讓當媽的她傻眼，不知道接電話的那一秒鐘，兒子是怎麼看見她的螢幕顯示的。

接著小兒子又質問：「妳不是封鎖她了嗎？她怎麼又來了？妳不是發誓說妳都沒有和她聯絡嗎？妳都說謊⋯」，讓何如芸超無奈，覺得自己「活像一個被抓姦在床的老婆」，之後王宇婕來訪，見到小兒子就拼命解釋，自己都喊何如芸「芸姐」而不是「媽咪」，澄清她絕對不是那個叫做「Ruby」的姐姐，而兒子聽了竟立刻拿出手機記下這些訊息，並放話：「她叫Ruby我記下來了，不要再讓我看到她」，讓何如芸又好氣又好笑。