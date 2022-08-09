雇主究竟要不要為部分工時勞工提繳勞工退休金？勞動部給答案了！勞動部表示，部分工時勞工退休金權益與一般全職勞工一致，雇主應以部分工時勞工全月工資所得總額，依「勞工退休金月提繳分級表」之等級金額申報月提繳工資提繳退休金，且不得將雇主應提繳退休金的金額，內含於議定的工資當中。

勞動部說明，凡適用《勞動基準法》而具僱傭關係之勞工，雇主應依《勞工退休金條例》規定，為其按月提繳不低於每月工資6％之退休金，並儲存於勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

勞動部指出，事業單位在辦理提繳部分工時勞工退休金時，應以其全月工資所得總額，依「勞工退休金月提繳分級表」之等級金額申報月提繳工資。舉例來說，勞雇雙方約定每周工作1日，每日5小時，時薪新台幣200元，勞工某月工作4日，領取工資4000元，則雇主應以4500元之級距予以提繳，並註明為部分工時人員，提繳退休金之金額為 270 元。

此外，也鼓勵部分工時勞工也可以在每月工資6％範圍內自願提繳退金，即由勞工自行決定1％-6％之提繳率，並可隨時停繳，無痛式累積退休儲蓄。再者，自願提繳的退休金可從當年度個人所得總額扣除，節省應繳納的所得稅，也可累積退休儲蓄。

最後，提繳時間越長，享有歷年收益越多，勞工年滿60歲，即可申請領回專戶內本金與收益，絕對領得到、不打折，並享有保證收益，保本又保息。