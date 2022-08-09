高雄市立空中大學110學年度畢業典禮於7/31辦理，因疫情影響，今年畢業典禮改以線上舉行，由劉嘉茹校長主持並給畢業生滿滿的祝福。劉校長表示，高雄空大今年畢業生人數創下歷年之最，並與市府原民會合作開設原住民族文化創意產業學分學程，提供部落族人終身學習機會。今年學藝優異獎畢業生中，以大傳系在校成績第一名畢業的馬力梵高麓，修業期間每科成績都保持在平均90分以上。

來自台東卑南族部落的馬力梵高麓，受到母親的影響及鼓勵，勤學勤做的生活態度，讓他決定在職業軍人退伍後，報名高雄市立空中大學大眾傳播學系就讀，除了修習空大學分之外，同時也選讀高雄市原住民族部落大學課程，優異成績數次獲得高雄市及行政院原民會的獎學金。希望加強他在媒體工作的本質學能，3年修業期間除了積極參與系上活動，亮眼的外型還一度被系主任誇獎像法國知名演員亞蘭德倫，還有朋友說他像丹佐華盛頓。甚至獲邀參與空中大學108年度招生微電影短片「超人阿嬤」，並擔綱該片男主角。

馬力梵高麓在校期間學以致用，擔任廣播節目主持人、協助拍攝微電影，深受師長們肯定，馬力梵表示，畢業後會持續參與傳播業演出工作、電視及廣播節目主持。他也希望透過所學專業教導更多原住民族人，未來能與部落大學合作開設媒體相關課程，並鼓勵更多對媒體傳播有興趣的族人發揮所長，透過多元平台讓更多人認識原民文化。高雄市特別針對原住民終身學習的需要，在民國九十二年設置社區大學型態的「海洋民族大學」。藉由不限學歷、終身學習的教育機制來解決原住民在教育資源上長久以來不平等的事實，勇於打破主流教育體制在學歷上及地理上的限制，讓原住民的都會人口能夠在都會的生活環境中繼續與原鄉連結，對內整理發揚文化豐富的傳統知識，對外則廣泛吸收現代社會謀生的技能。不僅一方面強化對族群文化的認同，另一方面則吸收現代知識以提升在都市適應的能力。

原民會阿布斯主委表示，透過部落大學彈性的教育機制讓更多人可以學習到來自台灣原住民族文化、技藝、部落倫理等相關課程，這兩年也積極推動部落傳統知識課程，上月曾與茂林部落合作狩獵文化課程，促使青年重視並參與文化工作，在都會區開設的數位學習型課程也大受族人喜愛，鼓勵族人終身學習，進而認同自己之外，更透過學習數位專業知識與當代社會同步向前。如此一來，就可以培育愈來愈多的原住民積極主動地投入文化復興的重建工程。