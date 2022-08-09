根據國際數據資訊(IDC)研究結果顯示，2021年穿戴式裝置出貨量年成長達20%，搭上元宇宙熱潮的VR/AR頭戴式實境裝置成長率尤為高，年增突破90%。除娛樂用途外，也已逐漸擴大使用於專業訓練、教學等領域，產業擴及醫療、消防、製造、服務業等。

看好穿戴式裝置應用的巨大市場，貿協已多次組團參加日本國際穿戴式裝置科技展(Wearable Expo)，為我商爭取在國際舞台曝光，成效良好，不僅吸引日本主要電信商來接洽智慧眼鏡產品開發，也有全球指標性車廠來訪，盼與我商合作打造更舒適的智慧座艙體驗。另外，更曾收到來自數家亞洲資通訊大廠的詢問，可見穿戴裝置應用除了智慧手錶，更在未來的車聯網、智慧製造、智慧物流等創新應用具許多想像與發展空間，龐大的市場成長潛力不容小覷。

為抓住這個爆炸性成長的商機，貿協明年也將繼續組團參展，歡迎我商共襄盛舉、搶占市場先機。

2023年日本國際穿戴式裝置科技展將於1月25日至1月27日在日本東京舉辦，同期展出NEPCON JAPAN、Automotive World、Smart Factory Expo與Smart Logistics Expo等。