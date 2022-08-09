隨著DDR5高速時代的持續發展以及滿足更高穩定度和耐用度的追求，全球記憶體品牌廠十銓(4967)不斷持續精進，致力提供全球消費者更高頻率的DDR5升級方案，周二宣布推出全新的ELITE PLUS DDR5桌上型記憶體，全新散熱片設計，有效提升穩定性；另外，ELITE DDR5搶先開賣6000MHz的新規格，再次提升運作效能，讓消費者享受極致流暢的使用體驗，此兩款產品將於近期於北美Amazon及Newegg電商平台全球開賣。

ELITE PLUS DDR5桌上型記憶體精煉簡約的對稱式鋁散熱片設計，透過特殊製程達到耐刮、耐酸、抗鏽、抗腐、不導電的特性，全面防護DDR5記憶體模組，並提供1.1V的標準工作電壓，相較DDR4的1.2V，降低單位頻寬的功耗，使用電腦更無負擔。另外，DDR5模組上具備電源管理晶片(PMIC)，能更有效進行能源配置，提升訊號傳遞品質，將雜訊干擾降至最低；且IC具備On-die ECC除錯機制，能夠依靠自身功能修復DRAM單元，降低資料錯誤的風險，讓系統擁有更高的穩定性。

ELITE PLUS DDR5引領世代，首推即有4800MHz、5600MHz、6000MHz三種頻率規格，並提供8GB至32GB單雙通的完整容量規格，滿足各種需求，並完美相容Intel及AMD平台，首波將於9月在北美Amazon和Newegg上市 。另外，頻率再升級的ELITE DDR5 6000MHz新規格將於8月在北美Amazon和Newegg推出。