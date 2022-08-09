連鎖餐飲集團揚秦(2755)2022年第二季營運未受疫情升溫影響，稅後淨利0.32億元、每股盈餘（EPS）1.64元雙創新高，上半年稅後淨利0.61億元、每股盈餘3.06元亦創同期新高。在暑期旺季內用需求回溫帶動下，7月合併營收創1.6億元新高，第三季營運動能暢旺。

揚秦2022年第二季合併營收4.64億元，季增7.8％、年增21.17％，連3季創高，毛利率、營益率「雙升」至26.66％、8.55％，分創歷史第三高及次高。稅後淨利0.32億元，季增達16.06％、年增達近1.28倍，每股盈餘1.64元，雙創歷史新高。

累計揚秦上半年合併營收8.95億元、年增17.61％，創同期新高。毛利率26.46％、營益率8.29％，分創同期第三高及新高。配合業外轉盈挹注，稅後淨利0.61億元、年增達近1.07倍，每股盈餘3.06元，亦雙創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，雖然今年第二季及上半年營運仍受本土疫情升溫影響，但相較於去年同期受疫情三級警戒衝擊，「與病毒共存」政策使門市營運及消費者習性進入新常態，即使本土疫情起伏不定，營收仍維持穩定成長，獲利更較去年同期倍增。

揚秦亦公布7月自結合併營收1.6億元，較6月1.57億元成長2.02％、較去年同期1.23億元成長達29.51％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收10.57億元，較去年同期8.86億元成長達19.36％，續創同期新高。

卓靖倫指出，每年暑假期間為早午餐產業旺季，平日內用人潮已恢復熱絡，假日全家享用早午餐的客群回歸，帶動營收恢復過往水準，更可望持續突破。而麥味登導入「100％無添加潔淨標章」食材，訴求健康與原食物的嫩雞系列餐點，在疫情下更受到消費者青睞。

揚秦目前「麥味登」全台總店數830家，「炸雞大獅」海內外店數共78家。展望後市，疫情對餐飲業影響力降低，早午餐產業雖未出現大型餐廳的報復性消費現象，但聚餐人流復甦也帶動「麥味登」門市內用價量提升。

卓靖倫表示，疫情是檢視營運體質的最好時刻，也進一步加速品牌數位轉型進度。集團總部將持續統一「麥味登」門市服務標準化，以提供消費者更好的餐飲體驗。