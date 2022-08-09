房價逐漸高漲，年輕人想買房相當不易，不少人雖付得出頭期款，不過後續的房貸也把大家壓得喘不過氣，也因此大家非常羨慕年紀輕輕就能買房的人。近日，一名網友發文詢問大家，表示全台灣從北到南，不管是哪裡的房子都動輒千萬以上，不過卻有少部分八年級生買得起房，他因此相當好奇買房的八年級生們究竟是從事什麼行業？

PTT中一名網友對八年級生買房一事感到相當好奇，他提到自己平時都有觀察房市的習慣，並表示全台灣的房子，不管是位於北部或是南部，房價都已經飆到至少要一千萬起跳的程度，原PO認為台灣的房價高的太誇張，以致於許多人都將買房視為觸不可及的目標。

原PO接著表示，相較起高到不行的房價，民眾的薪水從過去到現在已經停滯了20年之久，且物價也逐年上漲，年輕人想買房根本比登天還難，然而經過原PO的觀察，他表示即便房價再怎麼高，但總還是有少部分的八年級生能夠買得起房子，因此他相當好奇，能夠買房的八年級生都是從事什麼行業？

從事科技業的八年級生大多已經買房。(圖/翻攝自Shutterstock)

貼文一出，不少網友們表示多數從事科技業的八年級生都已經買房，若是在一線的科技公司工作，剛進的新人月薪就高達10萬，且還能再加上獎金及分紅，因此對他們來說買房並不是一件難事，除此之外也有網友分享，表示除了科技業外，金融和炒股也能身價破億，買房根本是分分鐘的事，而更是有網友笑稱想買房投對胎比較重要，一出生就有幾十棟房產任君挑選。