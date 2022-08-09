今年中秋節連續假期為9月9日至11日，交通部高速公路局預估，連假首日以旅遊及返鄉車流為主，國道交通量約108至117百萬車公里，其中南向車流為平日的1.5倍，連假期間高公局將祭出國道0至5時夜間免費、單一費率、高乘載、匝道封閉、開放路肩等措施分流。

高公局表示，檢視歷年中秋節連假路況，首日以旅遊及返鄉車流為主，第2日包含旅遊及收假車流，第3日則以收假車流為主。為維持高速公路合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段及路段，並規劃疏導措施，包括每日0至5時免收費、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、國5入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控等措施。

高公局表示，連假期間國道部分路段於尖峰時段的交通量早已超過可服務容量，發生壅塞在所難免，建議民眾搭乘公共運輸前往目的地，如要開車出門，請務必做好車況檢查及瞭解各項交通疏導措施，並可利用「高速公路1968」App查詢國道路況，預先規劃行車路線。