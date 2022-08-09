大都會先發投手巴西特（Chris Bassitt）9日燃燒了本季新高的114球，8局失1分（零責失）助隊以5比1打敗紅人。雖然對老一輩投手，以及日本職棒、中華職棒來說，120球都不算稀奇，但在極為呵護先發投手的大聯盟算是相當少見。巴西特賽後說：「我想要每一場都投115球或120球，但是總教練不讓。」

紅人打者用盡方法也打不回分數，大都會此戰兩次守備失誤，還有1次捕手「妨礙打擊」，讓紅人藉機打破鴨蛋，不過巴西特沒有責失，自責分率降到3.39。大都會猛將林鐸（Francisco Lindor）、阿隆索（Pete Alonso）都熄火，但有馬泰（Starling Marte）、納昆（Tyler Naquin）補上火力空缺。馬泰首局轟出兩分炮奠定勝基，納昆第8局擊出2分打點的三壘打。

Three-bagger for Tyler Naquin! pic.twitter.com/742ud4ag4u — New York Mets (@Mets) August 9, 2022

巴西特原先效力運動家，今年開季前才被大都會買來，球隊本季最多的幾次用球數都是他創下的。巴西特說：「我想這是他們帶我來的原因：我不怕超過100球。我有自信在100球之後維持水準。」「我每場的目標都是撐到第9局，我不會想要三振每一個打者，有點像是讓牛棚放一天假。」這次他是幫了球隊大忙，終結者狄亞茲（Edwin Diaz）連日出賽正需要休息，大都會只用掉歐提瓦諾（Adam Ottavino）1位牛棚投手來撐完最後半局。總教練修瓦特（Buck Showalter）仍決定要保護巴西特，下次讓他延後１日先發。