網紅鄧佳華近來轉換跑道賣雞蛋糕，並PO出與美女老闆合照，揚言這份工作會做到10年以上，不過仍被大批網友看衰，日前PO出有正妹員工一同入鏡的合照，只見對方被指出「表情無奈」，對此，本尊也現身回應此事。

鄧佳華日前曬出跟老闆及同事的合照，只見三人對著鏡頭比出讚的手勢，接著寫下：「跟女老闆和女同事一起做事，就會快快樂樂的上班上班，我越來越有廚師的架勢了」，似乎對工作相當得心應手，雖然他跟老闆都對著鏡頭皆露出開心表情，不過旁邊女同事的眼神卻相當空洞，看似沒有笑容，立刻引起網友熱議。

只見網友留言寫下：「左邊的眼神好無奈」，接著有不少人附和：「肢體語言也可以得知」、「你的無奈委屈從頭到腳全走光了」、「人在牙齒下，不得不低頭。加油」、「看到牙哥本人！所以拍照的時後不由得眼神死嗎」，引發諸多揣測，不過隨即釣出本尊回應：「沒有無奈啦⋯表情拍到剛好這樣」、「真的沒有啦」，試圖做出澄清。

女同事被網友指出「眼神無奈」，讓她急忙做出澄清。(鄧佳華臉書)

鄧佳華會下定決心不離職，主要是女老闆說過：「人人平等都有工作的機會」，讓他感受到對方想栽培的心意，不僅努力背菜單，也認真學做雞蛋糕，更透露對方唯一要求就是認真把事情做好，沒客人時一樣能開直播，讓他坦言領悟到工作的重要性，為了不讓女老闆失望，會好好珍惜這份工作。