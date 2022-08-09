台南市長黃偉哲勞軍時，還專程到戰機掩體碉堡警戒室，慰勉備勤中的飛官與地勤人員。（市府提供／洪榮志台南傳真）

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中共在台海周圍進行軍演及試射飛彈，我國空軍防空飛彈部隊也持續運用愛國者三型飛彈防空雷達嚴密監控敵情，隨時因應突發狀況。台南市長黃偉哲9日特別率市府團隊前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍，感謝國軍不辭辛勞捍衛台灣領空。

黃偉哲率民政局長姜淋煌等人，在台南市軍人服務站站長劉可雲、地方民代的陪同下前往勞軍時，不僅送上6萬元的加菜金與台南在地農產品，還專程到戰機掩體碉堡警戒室，慰勉備勤中的飛官與地勤人員。少將聯隊長江義誠除代表接受，也回贈台南空軍機場跑道模型。

黃偉哲認為，裴洛西訪台後，中國大陸對台灣的文攻武嚇，甚至以商逼政，讓他深表遺憾；但無論軍演或封殺台灣的農產品與食品，只會激起台灣民眾更加反感。在共軍連日海、空干擾造成民心浮動之際，我軍也進入全面備戰狀態，空港及海港都全面提升戰備，做好萬全準備，安定人心。

黃偉哲還說，長久以來不管年節或假期，大多數的弟兄都在營區待命，他十分感謝國軍為捍衛國土安全所做的犧牲與奉獻。近期弟兄們努力捍衛我國南部地區的領空安全，面對中共軍機擾台表現出無畏無懼的精神，且迅速、確實地執行自身業務，保障台海上空與國人同胞的安全，令人感佩。

黃偉哲更強調，在台海掀波之際，國軍堅守崗位讓國人得以安心，辛勞付出與貢獻值得民眾的肯定，台南市民也會做國軍最堅實的後盾，給予最強力的支持，共同發揚「軍愛民、民敬軍」的精神。