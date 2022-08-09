民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹推出網路節目「慧虹的認真散步」，第三集主題「temple run」上線，紮實民俗介紹，讓網友大呼「長知識」了。因應農曆七月新竹市「神話月」活動，沈慧虹開箱竹塹中元城隍祭遶境路線，也走訪後站竹蓮寺，介紹七夕成年禮，更公開她與新竹緣分的起點「石家魚丸」，邀請大家神話月到新竹來趟宮廟兼古蹟的采風之旅。

沈慧虹表示，每年農曆七月是新竹市重要的「神話月」，今年竹塹中元城隍祭系列活動已經開跑，除開福門、夯枷，未來還有暗夜查訪、遶境賑孤，城隍爺照顧全新竹市，今年遶境路線更是三年一次到新竹火車站後站。

沈慧虹首先介紹城隍廟的建築特色，有大算盤與螃蟹，算盤是城隍爺計算陽世間人們功與過的工具，螃蟹則取其蟹甲登科意思，預祝大家都能金榜提名，也希望在城隍爺保佑下她能高票當選。

接著，沈慧虹來到北壇福德宮，她表示，「夯枷」時，城隍爺的秘書長「陰陽司公」已先出門聆聽大家心聲，並暫時住在北壇福德宮，這也是她第一次在城隍廟以外的地方看見陰陽司公。

隨後，沈慧虹牽著YouBike體驗竹蓮街人行地下道的自行車牽引道，她表示，竹蓮街地下道和站前地下道經過市府改造，變得明亮又舒適，也被大家說是姐妹地下道。

來到位於後站、竹市重要信仰中心之一的竹蓮寺，沈慧虹也介紹七娘媽歷史，有人說七娘媽是北斗星君的配偶神、或七仙女中的織女神，也有人說是織女本人，而傳統習俗參拜七娘媽，會準備麻油雞酒和油飯，感謝七娘媽照顧孩子的辛苦。

另外，還會準備軟粿，也就是壓凹的湯圓，用來裝織女的眼淚，花則有圓仔花和雞冠花，取其圓滿、多子多孫意涵，還有香粉、胭脂、花簪和梳子，讓織女可以梳妝打扮。

最後，沈慧虹更獨家公開她的後站美食，有78年歷史的石家魚丸，她笑說這家店有她20歲的青春記憶，她大學三年級第一次到新竹就是吃石家魚丸，是一份重要的感情味道，更是她與新竹緣分的開始。她也邀請大家，農曆七月就到新竹度過熱鬧的「神話月」，來趟特色宮廟兼重要古蹟之旅。