竹聯幫明仁會成員開發新興毒品「Magic膠囊」，透過旗下幫眾在雙北各大酒店及夜店販賣，讓服用者飄飄欲仙，進入另一個「奇幻新世界」，讓不少人受害。刑事局獲報後，佈線逮捕明仁會成員馮姓、李姓男子到案，並查扣安毒、MMA、卡西酮（喵喵）、K他命、毒咖啡包等證物，全案訊後依違反毒品危害防制條例，將馮姓嫌犯遭聲押獲准，李姓嫌犯諭令10萬元交保候傳。

嫌犯到案。(刑事局提供)

警方調查，竹聯幫明仁會馮姓、李姓成員藏身於新北市中和區租用套房內分裝製造毒品膠囊，開發新產品「Magic膠囊」，在雙北各大酒店及夜店販賣，聲稱膠囊藥效超凡，比毒咖啡包更嗨，還強調神奇配方可觸發大腦神經元，讓服用者飄飄欲仙，進入另一個「奇幻新世界」。

警方查扣大批贓證物。(刑事局提供)

警方搜索發現，犯嫌製造毒膠囊手法極為粗劣簡陋，不但以手工方式填裝，且內容毒品粉末毫無定量比例及固定配方，完全看犯嫌想放甚麼就放甚麼，因此就連犯嫌都說不出膠囊裡面賣的是甚麼藥？

經警方帶回鑑驗，赫然發現一顆小小毒膠囊內，竟摻雜包括「二級毒品安非他命、PMMA(超級搖頭丸)、第三級毒品卡西酮(喵喵)及愷他命」等多種毒品，上述毒品之毒性反應皆不相同，一起服用所產生之交互加乘毒效，勢必造成大腦及中樞神經之極度混亂，更將引發休克、痙攣甚至暴斃死亡

刑事局偵查第三大隊第一隊掌握相關情資，與新北市政府警察局海山分局執行搜索，當場逮捕馮姓、李姓男子到案，並查扣安毒、MMA、卡西酮（喵喵）、K他命、毒咖啡包，以及包裝袋、膠囊膜衣、膠囊分裝器、封口、分裝工具、帳冊等大批贓證物。全案訊後依違反毒品危害防制條例，將馮嫌遭聲押獲准，李嫌諭令10萬元交保候傳。