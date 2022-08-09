大陸雲南大理近年堅持保護與發展並舉，推進「文化遺產＋旅遊」的深度融合，走出保護傳承的特色之路。南詔鎮、東蓮花村等傳統建築群，以及保留白族傳統習俗的石龍村等地，其豐富的文化底蘊內涵，吸引大量海內外遊客造訪，成為當地必去的打卡熱點。

巍山彝族回族自治縣南詔鎮古建築群位於巍山古城東北隅，由玉皇閣、文華書院、蕭公祠組成。因三組古建築群緊鄰，經巍山縣政府出資修繕後統稱為文華書院。書院活化利用專案2020年年底全面啟動，自今年4月30日試運營以來好評如潮。

走進巍山縣永建鎮東蓮花村的馬如驥大院，可觀賞到四合五天井、三坊一照壁等民居傳統建築形式。馬如驥大院建於1941年，建築工藝精湛，雕刻、彩畫豐富。登上東耳房角樓，附近村落盡收眼底。院落內陳列著舊時馬幫所用器具，訴說馬幫興旺繁榮的歷史故事。

石龍村是劍川縣沙溪鎮所轄的行政村，保留白族傳統文化習俗較好，目前村內有各類非遺傳承人32人，涉及白曲、石龍霸王鞭、鄉戲、石寶山歌會等4個類別。非物質文化遺產不僅讓優秀的音樂人走出大山，也吸引大量遊客走進石龍村體驗民族風情。

與此同時，2022雲台文化尋寶暨台灣大V雲南「尋寶」系列活動日前在雲南大理、昆明舉辦，活動旨在促進兩岸文化交流，增進雲台兩地同胞情誼。包括台灣各界20餘名兩岸嘉賓參加此次活動。

在為期6天的行程中，參訪團先後赴大理、昆明，用鏡頭記錄下了雲南特色的民族文化，兩岸文化聯結的人、物、事，及雲台文化、經貿交流合作的真實圖景。

參訪團走進大理州鶴慶縣、劍川縣與大理市喜洲鎮，實地感受大陸國家非物質文化遺產鶴慶銀器鍛製技藝、劍川木雕工藝、白族扎染的發展歷程和成就。

參訪團認為，雲南省是大陸非物質文化遺產最為豐富的地區之一，非常重視非遺保護與傳承，通過舉辦培訓班、推出具體措施等形式，積極搭建非遺人才培養的平台。