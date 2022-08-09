監察院8日因烏干達難民來台7年無身分，要求行政院檢討改進，移民署表示，該名尋求難民庇護的A女，已提出陳情案，現正協處中。但現行難民法草案尚未完成法制作業，移民署已經多次派員前往關懷，並致贈生活、防疫物資，表達關心之意。

監委調查報告指出，A女因國情關係逃離烏干達，2015年7月探親名義來台，然因我國迄未通過難民法，也無實質的認定難民審查機制，經過人權團體的奔走，以不遣返原則處理，至今滯留台灣第7年，仍無法取得居留身分，無法工作自立，也無勞健保保障，全仰賴NGO團體接濟。

移民署9日表示，因我國尚未立法通過難民法，A女在台期間已有生涯規劃，符合現行法令申請居留事由，且已提出陳情案，現正由相關人員協處中。至於監察院調查報告中，「外國人停留居留及永久居留辦法」修正草案，已在6月13日修正施行，未來將有助於落實不遣返原則。

移民署強調，難民法草案歷經立法院第6至9屆審議未獲通過，現行如遇尋求庇護個案，將會同相關機關以個案方式，參酌國際慣例、人權兩公約及國內相關法律規範等層面，整體審酌後給予當事人適度協助，並依不遣返原則，不會將當事人送返至可能遭到酷刑或不人道待遇的國家或地區。