台中港務分公司捐白米種福田，藉由涓滴之愛傳遞港務溫情，落實企業社會責任。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司捐白米種福田，藉由涓滴之愛傳遞港務溫情，落實企業社會責任。(台中港務分公司提供)

農曆中元節將屆，台灣港務股份有限公司台中港務分公司為祈求風調雨順、港埠作業平安順利及營運績效蒸蒸日上，順應民俗辦理祈福祭祀，並由同仁主動發起「捐白米、種福田」，活動認購「愛心米」共募得380包；祈福祭祀後，分別捐贈給台中市大肚禾楓慈善老人關懷協會食物銀行及華山社會福利慈善事業基金會梧棲天使站等處。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，港務公司往年皆會辦理中元普渡祭祀，另由同仁自發性認購「愛心米」，今年已是第6年的愛心延續，同樣獲得同仁以實際行動來響應，並獲得同仁的熱烈迴響。

陳榮聰說，近兩年因疫情及國際俄烏戰爭情勢影響，萬物齊漲，弱勢族群生活困境更是雪上加霜，港務同仁發揮愛心，認購地方農會販售的白米，再加上港區業者安舫船務代理有限公司主動響應捐助，頃半個月即募得380包，總計超過1000公斤，8月9日祭儀圓滿後，全數贈予弱勢家庭或獨居老人。

陳榮聰強調，港務公司長期致力於社會關懷，積極參與各項公益活動，鼓勵員工投入各項愛心服務、回饋社會。捐贈白米活動是秉持「人飢己飢、人溺己溺」的理念；藉由涓滴之愛傳遞港務溫情，落實企業社會責任。