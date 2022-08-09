曾主演電影《六弄咖啡館》的28歲大陸男星董子健，昨（8日）閃電終結5年婚姻，董子健和大他1歲的前妻孫怡在微博互相標記對方，宣布離婚。而孫怡恢復單身後，她稍早則突然空降粉絲群喊話：「我很好哈，別擔心」，表示她之後會好好工作，還意有所指呼籲：「千萬不要說傷害人家的話」。

董子健、孫怡2016年公開認愛後，隔年就結婚、並生下女兒，不過兩人昨在微博標註對方、閃電宣布離婚，董子健說：「咱都好好的！」孫怡則發文：「從前祝我們，今後祝你我。」雙方都強調是和平分開，無關第三者，5年婚姻正式畫下句點。

恢復單身的孫怡，今（9日）則傳出在朋友圈發文：「如果幸福有點難，那一定快樂平安」，而她稍早則空降粉絲群，堅強說：「我很好哈，別擔心」，表示她之後會好好工作，並呼籲：「千萬不要說傷害人家的話，嘻嘻，我知道你們不會的，放心吧，我很好、別擔心」。

孫怡空降粉絲群喊話。（圖／取材自微博）

董子健、孫怡當年在事業當紅時期結婚、成家，郎才女貌的組合羨煞眾人，孫怡還被稱為「最幸運的女星」，嫁的就是自己經紀人、「中國第一經紀」王京花的兒子，如今小倆口閃電宣布離婚，也讓外界感到震驚和惋惜。