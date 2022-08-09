永豐銀行力挺綠能政策、攜手企業夥伴共同打造永續環境，9日正式與向陽多元光電簽訂聯合授信合約，主辦漁電共生型太陽能電廠聯貸案、總金額88.8億元。永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐擔任本案額度管理銀行，並與國泰世華、台北富邦、中國信託共同統籌邀集14家金融同業參與，資金投入建置位於嘉義縣義竹鄉的130MW（百萬瓦）溫室型漁電共生養殖案場，促進土地多元利用；此案亦是目前室內型最大規模的漁電共生電廠，創造養殖漁業結合綠能發電的新型態模式，2022年4月起已陸續開始發電，共創經濟、環境雙贏。

政府力推六大措施促進養殖漁業升級，其中，漁電共生裝置容量至2025年將達4GW（百萬瓩）。莊銘福表示，永豐銀行自2021年起響應政府複合式土地運用及永續生產，啟動漁電共生案場融資專案，迄今合作裝置容量約達583 MW；去年也與高雄市政府簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」，預計投入100億資金支持漁電共生。除漁電共生外，永豐銀行融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型，迄今融資電廠發電量達2.45 GW，目前永豐銀行太陽能融資市占率為26.8％。

莊銘福表示，永豐銀行秉持「翻轉金融 共創美好生活」的願景理念，以金融支持綠能產業發展並拓展綠色生態圈、提供多元服務，例如，導入信託機制協助綠電交易，同時跨足儲能及地熱發電裝置融資；此外，攜手大型企業並針對其上游供應鏈廠商展開溫室氣體盤查作業，以協助企業實踐淨零碳排、實踐環境永續。