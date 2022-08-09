連鎖餐飲集團揚秦國際企業（2755）公布今年7月營收1.61億元，年增29.51％，月增2.02％，創單月歷史新高。揚秦本月4日董事會已通過第二季財報，上半年營收為8.96億元，年增17.61％，創同期歷史新高。稅後純益0.61億元，年增106.77％，每股純益（EPS）為3.06元，較去年同期EPS翻倍成長。

展望後市，暑假是早午餐產業旺季，揚秦旗下早午餐品牌「麥味登」，平日內用人潮已恢復熱絡，假日全家享用早午餐的客群回歸，營收恢復過往水準，更可望持續突破。而麥味登導入「100％無添加潔淨標章」食材，訴求健康與原食物的嫩雞系列餐點，在疫情下更是受到消費者青睞。

卓靖倫表示，揚秦今年上半年營運表現，雖然仍受本土疫情升溫，全台確診者多點爆發的影響，但隨著「與病共存」的政策方向，即使本土疫情起伏不定，門市營運與消費者習性已進入新常態，營收穩定成長。相較於去年上半年三級警戒的衝擊，今年上半年每股純益與去年同期相比，EPS呈現翻倍成長。

卓靖倫表示，疫情對餐飲業的影響力降低，早午餐產業雖然沒有出現大型餐廳的報復性消費現象，但聚餐人流的復甦，也帶動了揚秦早午餐品牌麥味登門市內用價與量的提升。卓靖倫表示，疫情是檢視營運體質的最好時刻，也進一步加速品牌數位轉型的進程，麥味登總部將持續統一門市服務標準化，以提供消費者更好的餐飲體驗。截至目前，麥味登總店數830家，炸雞大獅海內外店數78家。