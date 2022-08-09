近來屢傳國人為了高薪遠赴柬埔寨、緬甸等東南亞國家工作，卻淪為詐騙集團的工具，慘遭軟禁、毒打、性侵，想贖身除了花一大筆錢外，還有「抓交替」的方式，透過拐騙親友來交換自由。現在更有身心障礙者受騙，社福機構求助無門，憂心「孩子的狀態不好，可能會被賣器官」。

中華育幼關懷協會自立青年講師王修元昨（8）日，在臉書發文，「希望不要有人再被詐騙了，不然真的可能會出的了國門，回不了台灣」。綜合媒體報導，王修元表示，一名23歲的輕度智障青年，領有身心障礙手冊，今年6月收到同儕的臉書邀約：「柬埔寨工作不錯，打打字、傳些訊息就能月入8萬」，不料青年才赴柬一周，就和他求救，表示自己遭到毆打還被關禁閉。

王修元曾透過關係和詐騙集團交涉，坦言這名青年患有身心障礙，騙過去也沒意義，他願意負擔機票錢，懇求對方釋放青年，後來青年透過臉書傳訊，表示對方要求5萬美元贖身（約新台幣150萬元），但王修元怕白白付了贖金，人卻沒有回來。

王修元擔心「孩子若狀態不好，會被賣器官」，他報案後曾接到外交部來電，表示「本案台灣法律無法管」，雖提供當地台商電話協助，但整個對話時間不到1分鐘，讓王修元感到錯愕。據了解，警方以「販賣人口」將本案列為特殊重大刑案，由刑事局國際科通報外交部協助救援，不過至今仍未安全返台。