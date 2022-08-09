大陸頂流女星楊冪因演出多部人氣影視作品，包括電視劇《神鵰俠侶》、《宮鎖心玉》和《三生三世十里桃花》，及電影《小時代》系列女主角，登上事業巔峰，每每有新作品或出席各大活動都能成為話題；楊冪是綜藝節目《密室大逃脫》固定班底，近日節目官微分享側拍花絮，楊冪穿校服嫩到完全看不出已35歲。

楊冪近年累積不少影視作品外，在綜藝方面也十分活躍，尤其在熱門節目《密室大逃脫》季季都是固定班底，肉眼可見她不斷在突破自己不設限；今（9日）《密室大逃脫》官方微博分享多張高清劇照，預告最新一集楊冪以一身學院風穿搭亮相，不科學美貌又掀起熱議。

楊冪穿校服造型嫩到網友都被驚豔到，零修圖側拍花絮更看不出她已經35歲。(圖/ 摘自密室大逃脫官微)

畫面中楊冪梳著一頭公主風髮型，身上則是穿著整套學院風套裝，制服外罩著Oversize的背心再加上百褶裙，溫柔知性的模樣讓人忍不住多看幾眼；而零修圖側拍花絮網友也看傻，紛紛驚呼「這就是求學時期崇拜的校花學姐啊」、「一點都不像35歲啊」、「毫無違和感，冪冪永遠18歲」、「女神穿怎樣都好看」。

楊冪目前已是大陸頂流女星之一，儘管2018年和男星劉愷威結束近5年婚姻，但完全不影響她演藝路，反而越來越旺，工作幾乎沒停過；雖然楊冪離婚後曾爆出熱戀鮮肉男星的緋聞，但從未表態，至今感情狀態成謎。