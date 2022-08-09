俄羅斯入侵烏克蘭已近半年，戰火尚未停歇，俄國龐大武器從哪來引發關注，英國智庫調查，經過拆解烏克蘭繳獲的俄軍武器後，發現高達450多種西方企業製造的關鍵零組件，其中約3分之2來自美企，顯示俄羅斯早就逃過西方制裁，另闢其他進口管道。

美國媒體《路透》報導，根據英國皇家國防和安全智囊團 (RUSI)的最新報告，在烏克蘭繳獲的俄羅斯武器中，其中有27武器大部分依賴西方零件，而這些零件約3分之2是美國公司製造，其中美國亞德諾半導體 (Analog Devices) 和德州儀器生產的產品，占武器中所有西方零件的近4分之1。其他零件則來自日本、韓國、英國、德國、瑞士和荷蘭等國的公司。

舉例來說，像是俄羅斯最先進武器之一9M727巡航導彈，就包含31個外國零件，由德州儀器、超微以及英飛凌旗下賽普拉斯半導體製造；俄羅斯Kh-101巡弋飛彈，也有31個外國零件，由英特爾和超微旗下賽靈思等公司製造。

在詢問上述這些公司他們的晶片如何落入俄羅斯軍方時，這些公司則表示他們遵守貿易制裁，並已停止向俄羅斯出售零件。調查還發現，俄羅斯為確保獲得西方晶片，目前正在努力尋找新途徑，例如許多零件透過亞洲經銷商銷售，如香港是電子產品進入俄羅斯軍方或代表軍方企業的主要門戶。