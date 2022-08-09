對手黃秀芳則找來民進黨縣市候選人全國醫師後援總會，到彰化成立首個後援會，獲贈聽診器象徵為縣政把脈。(黃秀芳提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣長選舉升溫，目前藍綠縣內看似都整合未果，雙方候選人僅靠自己勤跑基層，爭取選民認同，尋求連任的王惠美將連續10天舉辦26鄉鎮「王惠美有約-縣政說明會」；對手黃秀芳則找來民進黨縣市候選人全國醫師後援總會，到彰化成立首個後援會，獲贈聽診器象徵為縣政把脈。

2022年選舉倒數，彰化縣長藍綠參選人數度隔空交火，綠營黃秀芳批王惠美主政4年憲政發展停頓，人口外流，讓升格卡關;不過藍營的王惠美也不甘示弱，反批黃秀芳可以為竹竹合併量身修法連署，民進黨卻以人口為達125萬否決彰化升格，身為民進黨立委不應該給彰化縣民交代嗎？

而兩人除了在空戰中隔空交火，傳統的陸戰也積極佈局，王惠美將在下週開始展開26鄉縣政說明會，由縣黨部與競選辦公室統籌，將一路連辦10天，利用晚上7點晚餐時間過後，到村鄰里與鄉親「搏感情」，16號首場將從彰化區開始，依序往員林區、溪湖區、二林區等地展開巡迴。

而黃秀芳9日也請來民進黨縣市候選人全國醫師後援總會，在彰化成立國內第一個縣長候選人醫師後援會，包括醫師公會全聯會理事長邱泰源、醫師連哲震、謝文淮等十多名醫生現身黃秀芳競選總部，表態力挺黃秀芳競選彰化縣長。

後援會成立當天，邱泰源還致贈聽診器給黃秀芳，象徵為彰化縣政把脈，而除了首個醫師後援會外，未來也會陸續成立更多後援會；雙方上緊發條，密集的官方活動，也積極經營網路，宣傳政績，選舉倒數僅剩約百日，雙方會如何出招，民眾也拭目以待。