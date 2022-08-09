鍾女昨駕車左轉進入花蓮東昌橋時，視線疑遭A柱遮擋，不慎撞上跨越馬路的吳婦，造成吳婦肋骨、手臂多處骨頭斷裂，手術後於醫院觀察。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區昨傍晚5時發生一起車禍事故，39歲鍾姓女子駕車左轉進入橋樑時，視線疑遭A柱遮擋，不慎撞上跨越馬路的72歲吳姓老婦，更將人輾壓在地，造成吳婦肋骨、手臂多處骨頭斷裂，手術後於醫院觀察。經查，鍾女持有正常駕照、無酒駕，至於事故詳細起因，仍待警方釐清。

鍾女昨傍晚5時27分許，駕車沿長安街東往西向直行，準備左轉進入東昌橋往福建街行駛時，不慎撞到沿橋東側往西側步行的吳婦，2方發生碰撞後，車輛還將已倒地的行人輾壓過去。

由於當時撞擊力道不大，鍾女的車輛無明顯受損，人未受傷無大礙，吳婦則是手腳明顯擦挫傷，且經送醫救治後，醫生初步檢傷為肋骨、手臂多處骨頭斷裂，且因傷勢嚴重，手術後將於加護病房觀察。

經查鍾女持有正常駕照且無酒駕，事故原因初步研判應為駕駛左轉彎時，視線疑遭車輛A柱遮擋而撞到吳婦，警方目前已調閱路口監視器，釐清詳細事故起因。

花蓮警分局表示，汽車轉彎時因A柱遮蔽駕駛人視線，如未確實在轉彎前「減速注意」、「擺頭確認」，常因此發生碰撞行人意外事故，呼籲駕駛應注意道路上是否有行人穿越，加強留意周邊車輛與行人動態，勿任意變換車道及搶道，禮讓行人優先通行，確保行車及用路人的安全。