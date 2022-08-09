菲律賓政府9日公布，上季GDP低於預估，但還是達到官方先前所設定的目標。現在在經濟成長不強下，菲國央行8月中旬，是否還會大幅再調高利率力抗通膨，現在也埋下不少未知數。

菲律賓4到6月這3個月的GDP年增7.4%，低於首季8.2%，更比市場預估8.6%還要低許多。菲國政府表示，上季是過去3季以來，GDP增幅最小的1季，不過卻是亞洲地區第2大的。

菲律賓央行有可能在18日既定會議中，拍板將基準利率再調升50個基本點或0.5%。2022年迄今，菲國利率共調高125個基本點，也就是已升息5碼，來壓抑7月曾創近4年新高的通膨。

菲國政府表示，第2季GDP還算可以，是因為營建項目以及家庭消費所貢獻的。同時，也標榜自己景氣復甦仍強，上季GDP落在2022年目標區6.5%至7.5%之間。

菲律賓新政府的6年任期是從6月30日開始起算，從2023年到2028年期間，計畫每年GDP可達6.5%到8%之間。新總統也誓言，將把長久遭到忽視的傳統農業，化身為成長動力引擎。同時，也會加強財政管理還有升級基礎建設，希望能讓景氣快點好起來。