坐落於金門昔果山與雙乳山之間，占地廣達百公頃的中山紀念林，擁有豐富多樣的生態資源。（ 金管處提供）

坐落於金門昔果山與雙乳山之間，占地廣達百公頃的中山紀念林，擁有豐富多樣的生態資源。（ 金管處提供）

8／6至8／9登場的「金門國家公園×自然野趣-探索大自然」系列活動，吸引61組6-11歲之親子家庭共200人次參加。（ 金管處提供）

講師透過野外拍攝的照片、影片、音樂等多樣媒體素材，讓親子家庭對自已的故鄉有更多認識。（ 金管處提供）

坐落於金門昔果山與雙乳山之間，占地廣達百公頃的中山紀念林，擁有豐富多樣的生態資源。（ 金管處提供）

金管處期待透過活動可以建構人與環境間的關係外，也有助於促進親子和諧互動，讓大家在暑假留下美好的回憶。（ 金管處提供）

坐落於金門昔果山與雙乳山之間，占地廣達百公頃的中山紀念林，擁有豐富多樣的生態資源。8／6至8／9登場的「金門國家公園×自然野趣-探索大自然」系列活動，吸引61組6-11歲之親子家庭共200人次參加，在秋蟲唧唧聲中走進大自然，體驗夜金門限定的靜謐中，另一種熱情蓬勃的生命力。

這項充滿大自然野趣，金管處的年度生態重點活動，特別邀請自然野趣生態教育工作室黃一峰老師及吳尊賢老師帶領大家走進中山林，在「夜間大探索」及「發現中山林」2大主題單元中，體驗與大自然朋友相伴，共度野外美好時光的樂趣。

金管處搭配大自然的律動節奏，活動設計有知性學習的室內自然課程，也有戶外體驗實地觀察。講師透過野外拍攝的照片、影片、音樂等多樣媒體素材，讓親子家庭對自已的故鄉有更多認識。

大、小學員在夜色掩映和蟲鳴協奏中，看到螳螂捕捉小螞蚱和蜘蛛結網獵食，大自然生息繁衍的過程，也看到白天不停飛翔的蜻蜓懸吊在樹枝睡覺的畫面，多樣景況十分精彩。

金管處說明，中山林擁有豐富多樣的動、植物生態，是一個探索與學習的好地方，期待透過活動可以建構人與環境間的關係外，也有助於促進親子和諧互動，讓大家在暑假留下美好的回憶。