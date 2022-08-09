現代人幾乎離不開3C產品，上班時要用電腦，下班習慣滑手機當消遣，就容易導致眼睛老化。台灣一名40歲男性上班時，發現自己看不清楚電腦螢幕，就醫後發現，雖然他的視力是1.0，但卻已出現眼睛初老現象，就算使用開立的眼藥水舒緩，眼睛仍無法像從前一般快速對焦。

眼科醫師林怡汝在節目《健康好生活》指出，她近日收治一名40歲的上班族，眼睛原本都沒問題，豈料一天上班時，他突然看不清電腦螢幕，而且從此看電腦都無法對焦，懷疑自己有白內障、乾眼症等疾病，趕緊就醫，但檢查後視力為1.0，驗光也僅50度，近視並不深，患者看遠處、開車也都能看清楚，唯有看電腦、手機無法對焦。

林怡汝醫師聽完後，診斷患者是眼睛初老症狀，隨後開立藥水，並請患者熱敷舒緩不適，患者之後雖有獲得緩解，但眼睛卻無法像以前一樣能快速對焦，並解釋「睫狀肌」是眼睛幫忙調節對焦時，所需使用的肌肉，當頻繁使用3C產品，睫狀肌疲勞老化，就容易出現初老狀況，在臨床上也有許多人提早老花，且老花眼問題並非慢慢出現，「像下樓梯一樣，突然有一天就下去了」。

林怡汝醫師提供4招眼睛保養法，指閱讀時燈光要充足，在光線明亮的環境下，睫狀肌會自動收縮瞳孔，幫助對焦、減輕眼睛疲勞感；使用3C產品時，背景光源與手機光度應相同，不要在暗處使用，更不能在睡前關燈滑手機；眼睛要適當休息，建議每用眼30分鐘，休息5至10分鐘；也可「熱敷」幫眼睛紓壓，熱敷前先摘除隱形眼鏡及卸妝，以乾式恆溫的產品為佳，溫度控制在40至50°C左右，每天敷1到2次，每次10分鐘內，眼睛若發炎就別熱敷。