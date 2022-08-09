針對社宅議題，民進黨市長參選人林佳龍與新北市長侯友宜數度交鋒，新北市城鄉局今指出，新北從來沒有變賣社宅用地，反倒林佳龍在台中市長任內，賣出胡志強市長任內規畫的北屯區太原段、高達1萬2000坪的社宅用地，賣的價格還比同期出售的周邊土地低很多，林佳龍競選辦公室發言人李坤城發聲明反擊，抹黑林佳龍不會讓侯友宜的社宅數字增加，也不會改變侯友宜社宅規畫為0的事實。

李坤城批評，成功的人找方法，侯市府所指出新北市已經興1萬多戶社會住宅，幾乎都是中央與前朝朱立倫市長協助興建，侯市府不反思未來社宅規畫為0戶如何向市民交代，對於青年居住正義問題遭打到痛處，通篇回應更是胡言亂語為自己的失敗找藉口。

李坤城說，青年住宅已經夠少，新北市多處透過容積獎勵及都更所取回的房舍，原本規畫為社會住宅卻產生變數，市府應該向市民承諾絕不標售，否則就是助長炒房，大開居住正義倒車，認為新北社宅規畫歸零，足見侯友宜漠視青年居住正義。侯並迴避補助老人裝假牙，難道是因為很快要選總統，對新北市政策馬馬虎虎，能免則免？

李坤城指出，新北市府社宅規畫遭質疑後，不僅不積極面對問題，甚至還魚目混珠多元社宅遭營建署打臉，現在又開始發動抹黑攻勢，卻完全沒有為市民規畫社會住宅的誠意，令人感到非常失望。

針對侯陣營質疑林佳龍在台中的社會宅規畫，李坤城表示，林佳龍向來重視青年住宅及居住正義問題，禁得起檢驗。過去林佳龍在2014年競選台中市長期間，規畫8年興建1萬戶「三好一公道」社會住宅，率先全國之先通過「社宅減免房屋稅及地價稅條例」，為興建社宅不斷與中央協調社宅用地，在4年任期內已超前完成規劃「6701戶」，侯陣營對於市府的社宅建設規畫歸零不僅不思反省，還將過去林佳龍社宅規畫數字移花接木胡亂抹黑，手法拙劣。