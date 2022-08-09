針對民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定抄襲論文並撤銷碩士學位，國民黨副發言人楊智伃（右起）、文傳會副主委林家興、桃園市議員參選人凌濤及台大日文系所兼任教授何思慎9日召開記者會，痛批林智堅誠信破產，並要求綠營道歉。（范揚光攝）

台大學術倫理審定委員會今認定前新竹市長林智堅國發所碩士論文抄襲，林自認是受害者，國民黨下午舉辦記者會回擊。國民黨文傳會副主委林家興批評，林記者會廢話一大堆，把責任推指導教授陳明通說自己無辜，自我催眠把台灣人民當笨蛋，台大校友才無辜。

林家興說，事實證明被林智堅抄襲的學長余正煌論文完成較林論文早，系統比對論文相似度高達41％，林智堅要坳到什麼時候？民進黨內台大校友也不少，難道要把母校招牌砸掉？請林與陳明通知所進退，民進黨主席蔡英文不要再神隱。

前國民黨文傳會主委凌濤表示，從論文門到新竹棒球場等種種問題，證明林智堅誠信、品格破產，但過程中蔡英文竟還說「智堅辛苦了」，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦與民進黨立委還接連背書，民進黨為保護小英男孩已成說謊集團。

凌濤認為，民進黨應對提名林智堅這樣的桃園市長參選人，向桃園市民道歉。綠營質疑，國民黨在操作「換堅」，凌也回應，民進黨應不要「換堅」，讓林繼續接受民眾檢驗。

台大學倫會今天審定結果出爐，引發綠營質疑學倫會成員政治立場不公、刻意轉移中共軍演焦點，陳明通也以台海國安事務為第一要務，迴避論文門學術爭議。凌濤說，陳就是學術倫理最大問題，已讓國安團隊蒙羞，應趕快下台。

輔大日文系特聘教授何思慎表示，個別教授有藍綠立場，但學界，特別是台灣最老牌的學術殿堂台大，學術審查不會因被審查人或委員個人政治立場就左右審查結果，林智堅若對審查結果有異議，應循體制正式提出申訴，而非開記者會。

何思慎說，上軌道大學運作，校內各審查會召集人都只負責這及與主持會議，決議不是可以主導，更何況是台大。對於審定時間點遭綠營質疑，何認為，當前參選人還沒有完成登記，是最沒有政治考量時間點，台灣應把學術還給學術。