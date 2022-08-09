民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，台大召開學術倫理審定會，今上午公布結果，認定林智堅抄襲，並撤銷林生碩士學位。林智堅今下午親上火線說明，針對是否繼續參選，他表示「服務桃園市民的初衷並沒有改變」。

對於是否繼續參選的問題，林智堅說，「捍衛自身清白和服務桃園市民的初衷並沒有改變」。我一定會捍衛清白，後續相關處置及救濟，會請律師說明。

林智堅表示，自己參與選舉三次，一次議員兩次市長，都在政治攻防上非常嚴峻，對於對手抹黑，當下白口莫辯，要花很大時間找相關證據，過去在不容易情況下找到相關檔案，也找陳明通老師公證，「只是余先生論文比我先，就認定我抄襲」，因為這次是他參選桃園市長，看到對手對自己參選人信心不足，當他被選對會被選對會徵召後，就開始鋪天蓋地抹黑，不成比例，從7月5日到今天。

但林智堅表示，「這不影響我作為市長候選人，有無這個學位對我市長參選無影響，他8年新竹市長不是因為學位，市政或政見或是政績才是參選王道，對我來說，捍衛自己清白，為民服務沒有改變」。