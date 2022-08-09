許多人為確保食材安全，會自製蔬果汁等飲品放入保溫杯後慢慢飲用，但專家提醒，保溫杯只是讓溫度上升速度較緩慢，時間久了仍會孳生細菌，炎夏中，即使身處有冷氣的辦公室，也要儘速於半小時內喝完，否則飲品除會滋生細菌外，也會與口腔內的細菌交互作用，引發腸胃道疾病，甚至引發更嚴重中毒問題。

炎夏讓不少人想以冰品降溫，許多人會自製蔬果汁、綠拿鐵等飲品，放入保溫杯中慢慢飲用，但小心這隱藏嚴重的健康危機。有「無毒教母」之稱的林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在YouTube頻道《健康2.0》中表示，「保溫杯只是讓溫度上升速度較慢，但不能維持杯內食物原本的溫度，所以要儘速喝完，千萬不可慢慢享受。」

炎夏中，許多人會自製飲品，放入保溫杯中慢慢飲用，但譚敦慈提醒，應該儘速喝完，不可慢慢享受。（圖／取自YouTube頻道《健康2》）

譚敦慈表示，德國杜夫萊茵檢驗機構曾發現，將豆漿放在保溫杯半小時後，細菌數量會大增30、40倍，所以民眾喝含有蛋白質、糖類、水果等飲料，要儘速喝完，最忌慢慢享受。

一同探討避免食物中毒的營養師宋明樺也表示，民眾用保溫杯時多會用嘴碰觸杯口，口腔內細菌會與飲料中的細菌交互作用，導致細菌孳生速度加快，有人還慢慢喝上一整天，如此將大增食物中毒的風險。

由於攝氏7～60度是醫學上所謂的危險溫度帶，微生物在此溫度區間均可繁殖，譚敦慈提醒，炎夏中，民眾若遇食物不能趕快吃完，就要儘速放入冰箱。