【全程影音】碩士學位遭台大撤銷！ 林智堅喊「無辜」：我是受害者

台大今（9）日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今日就在臉書上表示，「林智堅就是抄襲仔、陳明通別想免責」，更直言「如果民進黨繼續執迷不悟，年底選舉一定會吃到苦頭」，引發討論。

趙少康在臉書上表示，無懼政治壓力，台灣大學火速針對林智堅論文抄襲案作出決議，認定林智堅國發所碩士論文的確抄襲余正煌的論文，違反學術倫理且情節重大。趙少康除了肯定台大校長管中閔不畏權勢的風骨，也要提醒台大，除了應該立即撤銷林智堅的碩士學位外，也要追究國安局長陳明通放任門生抄襲、還發文3次意圖掩蓋事實的責任，陳明通應知廉恥，主動請辭台大教職，總統蔡英文也要拔掉他國安局長職務。

趙少康直言，政治人物首重誠信，學術首重良心，林智堅論文抄襲被爆料後，不斷硬抝、撇責，甚至要余正煌吞下抄襲論文的汙名，既不誠信也沒良心，民進黨則全力為林智堅護航，蔡英文留言加油聲援、陳明通寫下千字文為他背書，現在一切水落石出。趙少康呼籲：「林智堅不只必須為欺瞞國人退選桃園市長，陳明通如果不願意主動請辭台大教職，校方應該移送教師評審委員會處理，蔡英文更必須為護航公開道歉，並拔掉陳明通國安局長職位！」

趙少康最後說，可以想見，面對這起重大醜聞，民進黨一定會以「政治操作」指控台大的決議，趙少康也請蔡英文跟林智堅不要再做困獸之鬥，台大舉證歷歷，不容黑心政客與側翼霸凌、抹黑。尤有甚者，黃帝穎律師居然指控說台大想轉移中共軍演的焦點，真是頭腦不清，「顯然是民進黨想轉移焦點，如果民進黨繼續執迷不悟，年底選舉一定會吃到苦頭」。