是方(6561)站穩IDC、雲端的龐大商機浪尖上，除雲端市場未來幾年持續有高複合式年成長外，砸30億元的LY2智能IDC機房，也預計在2024年第一季商用，預計當年就有機會有現金流入帳，長線營運能見度、爆發力可期。

是方總經理劉耀元表示，是方今年上半年接了不少大案子，其中IDC營收占比30%，營運表現不俗，預計下半年整體營收、獲利相當不錯，預估會和以往一樣，下半年將優於上半年。

是方第二季營收7.67億元，季增加2.13%、年增加12.38%；單季稅後淨利2.02億元，季增加2.93%、年增加28.58%；每股純益2.86元。單季毛利率46.92%，季增加0.05個百分點、年增加3.52個百分點。

是方累計上半年營收15.15億元，年增加10.53%；稅後淨利3.99億元、年增22.9%，每股純益5.65元。上半年平均毛利率46.89%，年增加2.58個百分點。

是方營收成長動能主要來自IDC、雲端、及網路頻寬三大領域，其中，又以IDC業務成長幅度最高，劉耀元表示，是方今年在收回中華電租借的機房後，IDC營收占比突破30%，是方為滿足未來幾年IDC機房的胃納量，去年10月於內湖舊宗路的LY2智能IDC機房正式開工動，樓地板面積5000坪，以期滿足未來業務成長之需求，預計2024年第一季商用。是方LY2智能IDC機房預計2024年完工貢獻，是方先前也決議將資本支出從20億元提升到30億元，以加速完工，目前預售率將近5成，預估完工後若有如9成以上使用率，則將貢獻IDC營收翻倍，2024年就會有現金流入帳，換言之，儘管IDC支出龐大，但是方有信心挾這波長線的產業需求浪潮，加速完成攤提，不僅如此，也有助是方朝向東亞數位匯流中心及AI、雲端商務應用中心之市場目標邁進。

根據數據統計，Amazon、Microsoft、Google、IBM、Alibaba五大業者已佔有2/3公有雲市場，2020~2025年，雲服務增長指數CAGR為20%，顯示未來幾年雲端服務市場成長性可期。國際四大科技巨頭(Meta+Amazon+Microsoft+Google)均為是方客戶，是方雲端服務去年營比營收15%，預計在國際雲端服務等業者持續加碼投資台灣下，將有利於是方IDC機房、雲端服務營運動能持續成長。

另外，電價喊漲，對是方來說電力為一大成本，是否會侵蝕獲利，惟電力對是方來說屬於剛性需求，故在和客戶合約當中，都有協定此為是變動成本，所以是方不會造成影響。