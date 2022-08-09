聖暉(5536)、朋億(6613)7月營收依舊火熱，聖暉7月合併營收28億元，再創歷史新高，年增81％；累計前7月營收147.08億元，年增39.1％。朋億7月合併營收8.47億元，為歷年同期新高及單月次高，年增47.9％；累計前7月合併營收43.87億元，年增45.9％。

聖暉表示，雖然近期半導體產業主要大廠受缺工、缺料因素影響，延後新廠擴建計畫，但聖暉目前工程專案訂單施工進度未受影響，未完工在建工程案量仍在史上新高，後續可望逐步認列。

該公司業務接單涵蓋半導體、高科技電子、綠能光電、資料中心、生技醫療、傳統產業等範疇廣泛，員工人數近1800位，其中台灣、中國及東南亞區域員工分佈分別為45％、45％、10％，聖暉持續深化人才培育，以提升承攬大型統包工程整合能力及高可靠度施工品質。

聖暉預計股票面額由新台幣10元變更為新台幣5元，舊股票最後交易日為9月6日，9月7日起至9月16日為舊股票停止交易期間，預計新股票上櫃日交易日為9月19日。

朋億隨著兩岸地區主要客戶訂單需求暢旺，高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程服務銷售穩健。而半導體產業銷售逐月走升，今年半導體產業銷售年成長57.38％，貢獻朋億營收創下史上次高。