近期國道施工車輛遭撞事件頻傳，經交通部高速公路局統計，今年截至7月底，國道施工車輛執勤時遭撞事故件數為63件，平均3天多就發生1起，其中短暫性及移動性施工車輛交通事故件數為47件、約占7成，肇因多為後方車輛「未注意車前狀態」及「疲勞駕駛」。據悉，近年國人行車使用駕駛輔助系統（ADAS）日漸普遍，與事故有很大關聯。

高公局指出，為維持國道行車安全，必須經常性執行道路養護作業，其中路容清潔、植栽修剪及散落物撿拾等作業，多數採移動性施工，工作車後方依規定配置標誌車以警示後方來車，同時配置移動性緩撞設施，並於工區上游300至500公尺外側路肩設置標誌車。

不過，近年國人行車使用駕駛輔助系統（ADAS）情形日漸普遍，經研析相關事故資料，當前車因應施工車輛而變換車道，或本身與施工車輛速差過大時，皆可能造成駕駛輔助系統未能作動，因而導致追撞施工車輛。

高公局提醒，當開啟駕駛輔助系統時，仍應緊握方向盤，並注意車前狀況即時介入操控。而為避免國道上養護作業影響車流運作，移動性施工作業將儘可能安排於白天離峰時段施作。