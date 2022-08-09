到台東看熱氣球的遊客意外撿到花翅山椒鳥的幼鳥，已在今天下午放回原處。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

到台東看熱氣球的遊客意外撿到花翅山椒鳥的幼鳥，已在今天下午放回原處。

來自高雄的顏家宏一家人，昨天下午到台東看熱氣球，意外在草皮上發現1隻幼鳥，因為該處遊客雜沓，擔心小鳥遭到不測，便將牠帶回民宿，向台東縣野鳥學會通報，確認是珍貴稀有2級保育的花翅山椒鳥，今天下午將幼鳥放回原處，沒多久鳥媽媽就來餵食，顏家弘說，看到這一幕很感動，辛苦都值得了。

顏家宏表示，昨天下午4點半左右，在鹿野高台熱氣球會場附近看到1隻幼鳥在草地上跳躍，由於該處有許多遊客野餐，吸引小朋友圍觀，擔心幼鳥被踩踏，一時之間不知如何處理，便將牠帶民宿暫時收留了1個晚上，還去買了鳥飼料來餵食，9日上午通報台東縣野鳥學會求助。

顏家宏9日下午依照鳥會人員指示，將幼鳥放回樹枝上，他們則在遠處觀察，小鳥一直啁啾鳴叫，不到10分鐘，鳥媽媽就出現並餵食失蹤了一整天的小寶貝，顏家宏說，看到幼鳥重回媽媽的懷抱很感動，不僅給孩子一個機會教育，還多看1次熱氣球，來回奔波很值得。

台東縣野鳥學會理事長吳志昇表示，這隻幼鳥是罕見稀有的花翅山椒鳥寶寶，可能是剛離巢，親鳥正在訓練牠野外生活技巧，8日就接獲2位熱心民眾通報，9日又接獲通報，由於地點很接近，研判是同1隻。

吳志昇指出，如果在野外撿到正在學飛的幼鳥，在附近的親鳥通常會來帶走，盡量不要去干擾，若是擔心幼鳥遭到犬貓攻擊，或是來往的人車造成傷害，可以將牠移到附近高處的枝頭上，並在遠處觀察鳥爸媽是否有來照顧。

根據農委會保育類野生動物圖鑑記載，花翅山椒鳥分布於北半球亞熱帶地區，在台灣全島低海拔山地均有分布，但是數量少、不穩定，估算野外族群少於500隻，觀察紀錄數量近年有下降趨勢，原存在的地區多數已難再見到，被列為2級保育的珍貴稀有野生動物。