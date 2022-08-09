鐵質是人體必需的營養素，一旦缺乏恐致甲狀腺功能低下，甚至嚴重影響小孩的智力和認知發展，對此，家醫科李思賢醫師表示，平時除了可以從食物攝取之外，和維他命C一起補充更能提高鐵的吸收效果。

李思賢醫師在臉書粉專PO文指出，鐵算是全身最重要的幾個礦物質之一，因為鐵存在於身體的蛋白質以及酵素中，功能涵蓋能量傳送、DNA合成以及氧氣運輸。此外，臨床上也發現許多甲狀腺功能低下是因為缺鐵所導致；再者，缺鐵也會嚴重影響小孩的智力和認知發展。

李思賢解釋，鐵的濃度在身體內是被嚴格調控的，除了流血和月經之外，幾乎沒有排出的途徑，當身體已經有足夠的鐵時，「hepcidin調鐵素」就會嚴格降低吸收鐵的速度。而鐵的來源又分為「血基質鐵」與「非血基質鐵」，前者主要來源是「動物」，為「二價鐵」，吸收率較佳；後者主要來源是「非動物」，為「三價鐵」，吸收率較差。常見的含鐵食物則有牛肉、豬肝、豬血、鴨血、紅莧菜、紫菜、芝麻等。

李思賢強調，若排除病理因素還是無法有效補鐵，很可能是「銅不足」，原因在於新冠疫情之下，很多人會補充鋅，但過量的鋅會導致銅缺乏，銅缺乏又會讓鐵的吸收被抑制，營養的因果關係就像是蜘蛛網一樣綁在一起，牽一髮動全身。

李思賢建議，補充超過30mg鋅的患者可以額外增加銅的攝取；而和維他命C一起補充，則可以增加鐵的吸收效果。至於民間流傳，用鐵鍋炒菜可以補鐵，李思賢直言確實如此，因為用鐵鍋煮出來的料理，含鐵量真的比其他鍋子高，但是不建議用這種方法來補鐵，從食物中攝取才是比較好的方式。