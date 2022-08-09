全球馳名的日本時尚設計師三宅一生5日因癌症辭世，享壽 84。

BREAKING: World-renowned Japanese fashion designer Issey Miyake died Friday of liver cancer. He was 84. https://t.co/rK749FDqYH — The Japan Times (@japantimes) August 9, 2022

三宅一生出生於廣島縣，多摩美術大學畢業後，前往法國學習了傳統的高級時裝技術和設計，並前往了紐約持續積累精進，後於1970年設立三宅設計事務所，翌年開始運營品牌「Issey Miyake」，並於73年第一次參加了巴黎時裝周。

Issey Miyake, Japanese fashion designer and the founder of the namesake fashion brand, has died aged 84, local media reported https://t.co/rHbxbodT1a pic.twitter.com/eMZEaUkwBW — Reuters (@Reuters) August 9, 2022

以和服的「一條布」等傳統為理念製作衣服引起了關注，代表作「褶皺」是全面裝飾細膩褶皺的精緻設計。現在也在全世界得到支援，打破西裝既成概念的嶄新作品受到高度評價,除了收藏在世界各地的美術館外，也舉辦了許多展覽會。他生前推出許多知名作品，包含蘋果之父賈伯斯（Steve Jobs）喜歡的高領黑毛衣就是他的作品之一。

Proche de Steve Jobs, Issey Miyake lui avait confectionné son célèbre pull noir (dont il lui avait livré une centaine d’exemplaires). https://t.co/cKPLg9NGnR pic.twitter.com/L0OyzdOf0B — Raphael Grably (@GrablyR) August 9, 2022

2009年，他對呼籲廢除核的美國總統歐巴馬（Barack Obama）的演說印象深刻，並向《紐約時報》（New York Times）投稿，透露了之前幾乎沒有說過的自己經歷過原爆的經驗，並呼籲歐巴馬訪問廣島，2010年他榮獲了文化勳章，2016年獲得法國國家榮譽軍團勳章(第三等)，並於同年，在東京六本木的國立新美術館舉辦了大規模的個展。

近年來雖然比較少露面，但隨著新冠肺炎感染擴大後，他也開始關心旗下品牌的新專案和動向，從家裡向員工們提出建議與反饋。