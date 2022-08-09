解放軍聯合反潛作戰軍演

為了強烈抗議美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，解放軍從4日到7日，在台灣周邊6大海空域舉行了大規模實戰軍演。然而，4天軍演過去後，解放軍8日仍在繞台繼續軍演。

據中方官媒《環球時報》8日報導，專家說，這類軍演不會停止，在裴洛西訪台後，隨著北京展現推進統一進程的決心，可望成為常態，直到兩岸統一為止。此外，分析家說，這些演習不僅從內而外，也從外而內封鎖台灣，告訴外部勢力，解放軍在相關區域有強大的「區域拒止」（Area denial）能力，就算美國也無法匹敵。

解放軍東部戰區周一以反潛戰和海上突擊作戰為主軸，持續在台灣周邊海空域舉行實戰聯合軍演。

而據央視報導，在相關軍演中，052C型導彈驅逐艦「長春」號和幾架運-8反潛戰機，還有「長春」號的反潛艦載直升機卡（Ka）-28組成反潛編隊，在台灣西南海域從事實戰演習任務。

分析家說，周一的反潛軍演進一步演練了奪取制海權。而1位要求匿名的北京軍事專家說，台灣部隊潛艦雖然過時，但要是解放軍展開武統，仍需要加以摧毀。

這位專家說，像美日等可能干預的外部軍力擁有較先進的潛艦，尤其是美國的核潛艦，因此在台灣周邊海域進行反潛實戰演練很重要。

儘管央視報導並未證實，解放軍潛艦參加了相關軍演，但解放軍海軍研究院高級研究員張軍社說，解放軍首度在台灣周邊進行航母編隊威懾演習，而這次解放軍至少部署了1艘核動力潛艦。此外，解放軍也部署了幾艘傳統潛艦。

中國軍事專家宋忠平說，只要台灣問題還沒解決，這類軍演就不會停止。他指出，解放軍演習可能成為常態，而台灣被封鎖得愈久，就愈能顯示，北京能加以控制。

而據《動力》（The Drive）網8日報導，解放軍如此貼近台灣，持續進行實戰軍演，目的似乎在於展現，如果有必要，北京可以透過海、空封鎖，來「勒死」台灣。