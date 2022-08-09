刑事局獲報馬上展開救援行動，並確認少年身分。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局獲報馬上展開救援行動，並確認少年身分。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局獲報馬上展開救援行動，並確認少年身分。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台南一名17歲少年今年4月被騙至柬埔寨從事詐騙工作，日前當地詐團將少年等人轉賣給緬甸其他詐團，歹徒自柬國出發途經泰國時，少年趁隙脫逃並向我駐泰代表處求救，刑事局駐泰聯絡官除協助庇護少年安全，也幫忙處理相關泰國移民法規，完成泰國司法程序後，安排少年在本月5日安全返台，並由台南市警第三分局協助帶回安置並初步詢問，釐清國內招攬情節。

警方調查，少年4月抵達柬埔寨西港後，護照即遭公司扣押，並強迫從事網路交友投資詐騙工作，少年因不願配合，遭歹徒以木椅毆打背部、頭部，造成頭部撕裂傷。

少年後來遭層層轉賣，2周前由人蛇集團開車載著少年及其他國籍的被害人，準備一起載往緬甸。人蛇集團偷渡進入泰國後，少年利用休息空檔趁隙逃出，透過國際非政府組織與駐泰代表處聯繫。聯絡官立即啟動國人急難救助程序，透過各種管道成功營救少年。

警方表示，近期遭詐騙前往柬埔寨的案件層出不窮，手法多以在社群媒體或臉書社團刊登廣告介紹高薪工作，或是熟人以要求返還債務，必須前往柬埔寨或泰國工作還債，或邀請前往柬埔寨、泰國旅遊包吃包住等方式誘騙被害人出國，一旦出國後被害人旋即遭控制行動，並被要求從事詐騙工作，若有不從即遭受毆打、電擊等方式凌虐，甚至不停轉賣至不同園區。