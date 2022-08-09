近期對流旺盛，日本北部地區大雨不斷，北海道的遠別町短短一天就達到往年1個半月的雨量，多地傳出淹水災情，不少低窪地區全泡在水裡，氣象廳更警告鋒面可能會持續一週，許多人的生活受到影響，日本一名正妹繪師身材火辣，常常裝扮成筆下的性感角色，近日因住處淹水，離開時卻受困電梯，她最後曬出成功脫逃的畫面，讓不少粉絲驚訝「力氣有多大」。

正妹繪師Biya時常在推特上曬出自己的繪畫作品，她擅長畫身材姣好的女性人物，大多用日文與粉絲交流，同時她也是一位Coser，時常會打扮成動漫人物或是自己創造的畫作，火辣身材吸引許多粉絲，在推特擁有76萬粉絲追蹤。不過昨（8日），Biya在推特發文因為住處的雨下很大，決定將直播計劃暫時延期，不料工作室的走廊漏水，天花板都被雨水沖破坍塌，走廊上充滿積水，為了安全起見Biya決定回老家避難，卻被困在電梯裡。

當粉絲擔心她的安危時，Biya再次更新推特「好疲累，萬歲，我明天必須去醫院，全身都好疼痛，我打破逃生門逃走了」，照片中有兩道逃生門，兩扇門皆扭曲變形，像被凹折過，令人難以想像需要多大力氣才能做成這樣。讓粉絲震驚直呼「怎麼能把這兩扇門破壞掉，妳怎麼做到的？」「當她男朋友的話一定很有安全感」、「那兩扇可是鐵門耶」、「力氣到底多大」、「應該是有其他人合力吧...不然也太可怕」、「一拳打爆的感覺，妳是一拳超人嗎」。